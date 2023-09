Blizzard Entertainment : Chris Metzen est nommé directeur créatif de l’univers Warcraft

L'avenir de l'univers Warcraft est désormais entre les mains de Chris Metzen.

Conseiller créatif de la licence World of Warcraft depuis son retour chez l’éditeur américain Blizzard Entertainment après une retraite de six ans pour s’occuper de sa famille, Chris Metzen s’occupe à partir de maintenant de l’univers Warcraft. Il devrait d’ailleurs être en première ligne lors de la BlizzCon 2023 au Anaheim Convention Center en novembre prochain pour l’annonce de la prochaine extension du célèbre MMORPG qui prend place en Azeroth, près de quatre ans après les événements de The Frozen Throne.

Chris Metzen a déclaré :

C’est formidable de travailler à nouveau sur Warcraft. C’est comme un retour à la maison. Les histoires que nous développons en ce moment, la façon dont le monde se déroulera au cours des prochaines années… J’ai hâte que vous voyiez tous où nous allons. BIENTÔT…

Chris Metzen et le jeu de société

En dehors de Blizzard Entertainment, Chris Metzen a travaillé sur plusieurs campagnes pour des JDR comme Donjons & Dragons, mais également cofondé Warchief Gaming avec Mike Gilmartin pour créer des jeux de société et raconter des histoires à travers tous les types de médias. Co-créateur de Diablo, concepteur en chef de StarCraft et directeur créatif de Warcraft III, Chris Metzen est connu au sein de la communauté pour être la voix officielle de Thrall, le shaman orc dans les extensions Battle for Azeroth et Shadowlands.