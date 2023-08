Detective Pikachu Returns : un nouveau trailer pour la suite très attendue. The Pokémon Company a fait d'autres annonces très intéressantes.

The Pokémon Company avait de nombreuses annonces à faire durant son dernier événement Pokémon Presents en date. L’entreprise a notamment partagé un nouveau trailer pour Detective Pikachu Returns, la suite très attendue du jeu qui arrive sur Nintendo Switch le 6 octobre prochain.

Detective Pikachu Returns : un nouveau trailer pour la suite très attendue

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Detective Pikachu Returns replace la mascotte de la licence culte dans le costume de détective. Detective Pikachu et son partenaire, Tim Goodman, qui peut comprendre Pikachu, sont sur la piste d’incidents plutôt inhabituels avec l’aide de certains autres Pokémon et humains, qui vivent ensemble en parfaite harmonie à Ryme City. Dans le même temps, Pikachu boit du café en essayant de découvrir ce qui est arrivé à son partenaire qui manque à l’appel, Harry, le père de Tim.

Ce mignon trailer montre aussi quelques éléments de gameplay. Il vous faudra enfiler votre casquette pour aller trouver des indices et utiliser un carnet pour résoudre des affaires. D’autres Pokémon vous aideront de temps à autre, pour détecter des indices ou encore casser des murs. Et si ce trailer vous donne absolument envie d’y jouer, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que les précommandes de Detective Pikachu Returns sont désormais ouvertes.

The Pokémon Company a fait d’autres annonces très intéressantes

Par ailleurs, The Pokémon Company a aussi révélé que la première moitié de l’extension payante de Pokémon Scarlet et Violet arrivera le 13 septembre. Dans “The Teal Mask”, vous partirez en voyage scolaire dans la région de Kitakami et rencontrerez des Pokémon qui ne sont pas disponibles dans la région de Paldea. La seconde moitié du DLC, baptisée “The Indigo Disk”, doit arriver cet hiver.

En plus de cela, Mew et Mewtwo arrivent dans Scarlet et Violet dans le cadre d’un événement. Vous pourrez ajouter Mew à votre équipe et affronter le formidable Mewtwo.

Et comme si cela ne suffisait pas, sachez que deux jeux Pokémon supplémentaires font leur apparition sur le Nintendo Switch Online. Les abonnés peuvent désormais jouer à Pokémon Trading Card Game, qui avait été lancé sur Game Boy Color en 2000. Si vous payez l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, vous aurez aussi accès à Pokémon Stadium 2 de Nintendo 64.