Le prochain événement Pokémon Presents aura lieu le 8 août. Les annonces pourraient être nombreuses.

Il n’y a pas eu de véritable annonce autour de Pokémon depuis le mois de février dernier, mais que les fans se rassurent, vcela devrait être réparé dans quelques jours. En effet, The Pokémon Company a annoncé que son prochain événement Pokémon Presents aura lieu le 8 août prochain, à 15 h, heure française. Les créateurs n’ont pas voulu en dévoiler davantage, mais il faut s’attendre à une présentation de 35 minutes, sur des projets divers, le tout directement via la chaîne YouTube de l’entreprise.

Le prochain événement Pokémon Presents aura lieu le 8 août

Mais à quoi pourrons-nous avoir droit dans ce Pokémon Presents ? Il y a fort à parier que de nombreux jeux vidéo soient de la partie. Nous avons encore beaucoup à apprendre concernant le premier DLC de Pokémon Scarlet et Violet, The Hidden Treasure of Area Zero. Vous pourriez aussi en découvrir un peu plus concernant le très attendu Detective Pikachu Returns, avant son lancement actuellement prévu pour le mois d’octobre.

Ce ne serait pas non plus très surprenant d’avoir des nouvelles de licences déjà établies, comme Pokémon Go, Pokémon Unite et d’autres. Il ne faudrait pas non plus écarter la possibilité d’avoir quelques surprises, comme des remakes de jeux cultes. Et nous pourrions avoir droit à quelques images de séries à venir comme Pokémon Concierge de Netflix.

Les annonces pourraient être nombreuses

Ceci étant dit, n’espérez pas avoir d’images sur les jeux de la prochaine génération. En effet, d’après des rumeurs de VGC, Nintendo pourrait ne lancer sa nouvelle console que durant le second semestre 2024. Si tel devait être le cas, il est très improbable que nous ayons le moindre aperçu de la machine à ce stade, et encore moins d’éventuels jeux qui tourneraient dessus. Cette présentation de 35 minutes suggère en tous les cas que The Pokémon Company a beaucoup à dire, et ce, même s’il n’est pas question d’un seul jeu majeur.