Pokémon Go : Routes, une nouvelle mécanique communautaire

Niantic dévoile le premier ajout majeur de contenu pour Pokémon Go généré directement par les utilisateurs.

À partir de maintenant, les joueurs de tous niveaux peuvent créer des Routes dans Pokémon Go où ils le souhaitent à partir d’un Pokéstop, un point d’intérêt réel sur la carte du monde qui permet de gagner divers objets et bonus pour chasser les fameux monstres de poche qui sont devenus de véritables créateurs de lien social, ou une Arène, des lieux de combat entre les dresseurs.

Explore the globe with the Pokémon GO community as your guide! We’re excited to announce the launch of our latest feature, Routes!

Where will your first #PokemonGORoute take you? pic.twitter.com/hN3bSarysW

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 20, 2023