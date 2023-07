Pokémon Go de Niantic fête ses sept ans

Les festivités liées au septième anniversaire de Pokémon Go se déroulent du 6 juillet à 10h au 12 juillet prochain à 20h.

Disponible dans plus de 150 pays depuis maintenant sept ans, Pokémon Go a réunit les dresseurs du monde entier pour diverses activités autour de la célèbre licence créée par Satoshi Tajiri. Ainsi, plus de 17 milliards de combats ont opposé les dresseurs à la Team Go Rocket, plus de 11 milliards de combats de Raid ont eu lieu, plus de 614 milliards de Pokémon ont été capturés, plus de 11 milliards de Pokémon ont été échangées, plus de 57 milliards de cadeaux ont été envoyées et enfin plus de 23 milliards de sessions de jeu Buddy ont été lancées.

Le programme pour les sept ans de Pokémon Go

Pokémon costumés

Carabaffe coiffé d’un chapeau de fête

Tortank coiffé d’un chapeau de fête (version chromatique aléatoire)

Vous pouvez utiliser les Bonbons de Carapuce pour faire évoluer Carapuce coiffé d’un chapeau de fête en Carabaffe, puis en Tortank qui garderont tous deux leur chapeau de fête.

Bonus d’événement

Chaque jour de fête bénéficiera de son propre bonus unique. Ces bonus seront disponibles chaque jour à partir de minuit jusqu’à 11h59 (heure locale).

Probabilité augmentée de devenir des Amis Chanceux

Probabilité augmentée d’obtenir des Pokémon Chanceux grâce aux échanges

Probabilité de trouver 7, 77 Pièces Mordudor (ou plus) en faisant tourner un PokéStop avec un Module Leurre Doré

6 juillet : XP ×2 pour chaque capture de Pokémon

7 juillet : Poussière Étoile ×2 pour chaque capture de Pokémon

8 juillet : Bonbon ×2 pour chaque capture de Pokémon

9 juillet : Distance d’éclosion divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans un Incubateur ce jour-là

10 juillet : les niveaux d’amitié augmenteront 2 fois plus rapidement

11 juillet : Bonbon ×2 pour chaque transfert de Pokémon

12 juillet : XP ×2 pour chaque Pokémon évolué

Rencontres sauvages

Carapuce coiffé d’un chapeau de fête (version chromatique aléatoire)

Pikachu coiffé d’un gâteau (version chromatique aléatoire)

Miaouss (version chromatique aléatoire)

Ponyta (version chromatique aléatoire)

Togedemaru

Ponyta de Galar (version chromatique aléatoire)

Absol (version chromatique aléatoire)

6 juillet : Bulbizarre coiffé d’un chapeau de fête (version chromatique aléatoire), Salamèche coiffé d’un chapeau de fête (version chromatique aléatoire) et Carapuce coiffé d’un chapeau de fête (version chromatique aléatoire)

7 juillet : Germignon (version chromatique aléatoire), Héricendre (version chromatique aléatoire) et Kaiminus (version chromatique aléatoire)

8 juillet : Arcko (version chromatique aléatoire), Poussifeu (version chromatique aléatoire) et Gobou (version chromatique aléatoire)

9 juillet : Tortipouss (version chromatique aléatoire), Ouisticram (version chromatique aléatoire) et Tiplouf (version chromatique aléatoire)

10 juillet : Vipélierre (version chromatique aléatoire), Gruikui (version chromatique aléatoire) et Moustillon (version chromatique aléatoire)

11 juillet : Marisson (version chromatique aléatoire), Feunnec (version chromatique aléatoire) et Grenousse

12 juillet : Brindibou, Flamiaou et Otaquin

Raids

Raids une étoile : Bulbizarre coiffé d’un chapeau de fête (version chromatique aléatoire), Salamèche coiffé d’un chapeau de fête (version chromatique aléatoire), Carapuce coiffé d’un chapeau de fête (version chromatique aléatoire) et Pikachu coiffé d’un gâteau (version chromatique aléatoire)

Raids trois étoiles : Magnéton, Lokhlass (version chromatique aléatoire), Pyroli, Ronflex (version chromatique aléatoire) et Phogleur

Raids cinq étoiles : Artikodin (version chromatique aléatoire), Électhor (version chromatique aléatoire) et Sulfura (version chromatique aléatoire)

Méga-Raids : Méga-Tortank (version chromatique aléatoire)

Rencontres de missions d’Étude de terrain

Des tâches d’Étude de terrain sur le thème de l’anniversaire seront disponibles. Terminez-les pour remporter des rencontres avec les premiers partenaires Pokémon tels que Bulbizarre, Héricendre, Gobou et d’autres. Certaines tâches d’Étude de terrain attribueront aussi de la Méga-Énergie aux Pokémon suivants :

Florizarre

Dracaufeu

Tortank

Jungko

Braségali

Laggron

Étude ponctuelle (contenu payant)

Terminez les tâches de l’Étude de l’événement, comme faire éclore sept Œufs ou faire évoluer sept Pokémon pour recevoir ce qui suit :

Incubateur ×1

Super-Incubateur ×1

Passe de combat Premium ×1

Œuf Chance ×1

Radar Rocket ×1

Morceau d’Étoile ×1

Encens ×1

77,777 XP

Une rencontre avec Pikachu coiffé d’un chapeau de fête

Mew et vous (contenu payant)

Terminez-là pour rencontrer l’insaisissable Mew chromatique. Les Dresseurs ayant déjà reçu cette Étude magistrale lors du Circuit Pokémon Go : Kanto pourront bénéficier d’une durée de l’Encens doublée, d’une durée de l’Encens d’aventure quotidienne doublée et d’une durée du Module Leurre doublée.

Célébrez sept ans de Pokémon GO avec #0007

Pour célébrer le septième anniversaire de Pokémon Go, une Journée Communauté classique avec Carapuce (version chromatique aléatoire), le Pokémon #0007 se tiendra le dimanche 9 juillet prochain de 14h à 17h (heure locale).

Nouveaux objets d’avatar et autocollants

Les objets d’avatar suivants seront disponibles à l’achat dans la boutique en jeu pendant cet événement et le resteront même après la fin de celui-ci :

Ensemble débardeur du 7ème anniversaire

Pantalon du 7ème anniversaire

Vous pourrez obtenir des stickers d’événement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique en jeu.

La fête se poursuit dans le Magasin en ligne Pokémon Go

Faites un tour dans le magasin en ligne Pokémon Go pour mettre la main sur un Coffret d’Anniversaire exclusif.