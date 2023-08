Des fans adaptent la série culte Twin Peaks dans un jeu d'aventure façon PS1. La première démo s'annonce très prometteuse.

Si vous ne connaissez pas encore la série Twin Peaks, nous ne saurions que trop vous recommander de vous y mettre dès à présent, vraiment ! Dans le cas contraire, vous l’avez peut-être vu plus d’une fois tellement elle est culte. Peut-être même avez-vous mis en place une véritable cérémonie du café, comme l’agent spécial du FBI Dale Cooper. Quoi qu’il en soit, vous pourrez bientôt faire cela grâce à la magie des jeux vidéo. Un petit groupe de fans français répondant au nom de Blue Rose Team travaille sur Twin Peaks: Into the Night depuis un certain temps. Aujourd’hui, une démo est même disponible.

Les graphismes sont rétro à souhait, façon PS1, ce qui est tout à fait logique, finalement, quand on sait que la série a démarré en 1990. Le gameplay est plein d’exploration, avec son lot de conversations avec les résidents de la ville, et il y a un aspect survival horror qui n’est pas sans rappeler les jeux Resident Evil originaux. Un choix de design tout à fait approprié dans la mesure où la série met en scène l’agent Cooper face à des ennemis bien réels comme supernaturels. Attendez-vous à des apparitions de l’agent Bob, l’ancien agent du FBI Windom Earle et, bien évidemment, de nombreux hiboux et autres chouettes.

Au-delà du gameplay, il y a aussi nombre de cinématiques tirées de la série. La démo, disponible depuis quelques jours, reprend des événements de la saison 1, avec Cooper qui arrive à Twin Peaks et se plonge dans l’affaire du meurtre de Laura Palmer. La démo est pleine de bizarreries et autres éléments d’horreur métaphysique qui ont fait tout le succès de la série à l’époque.

Les créateurs ont annoncé que le jeu sera gratuit à son lancement, cela devrait éviter d’éventuels soucis juridiques. David Lynch ne se plaindra probablement pas de ce projet, mais ABC et Warner Bros. ne sont pas vraiment connus pour apprécier ce genre d’initiatives.

Le jeu n’a pas de date de lancement officielle, mais la démonstration devrait vous occuper un certain temps. Aussi étrange que cela puisse paraître, il s’agira du tout premier jeu vidéo adapté de Twin Peaks, bien que l’on ait déjà eu droit à une courte expérience VR. La série, quant à elle, s’inspirait de nombreux jeux, de la série Alan Wake à The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Il va aussi sans dire que Twin Peaks: Into the Night ne s’approche ni de près ni de loin de la série Twin Peaks: The Return de Showtime, ne vous attendez donc pas à contrôler Jim Belushi.