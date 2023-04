Resident Evil 4 Remake : le mode Mercenaires revient en DLC

Le premier contenu additionnel gratuit du remake de Resident Evil 4 apporte le mode Mercenaires.

Comme dans les différents opus du célèbre survival horror de l’éditeur japonais Capcom, le mode Mercenaires de Resident Evil 4 Remake propose aux joueurs de faire face à des vagues d’ennemis de plus en plus féroces, tout en débloquant de nouvelles zones de combat, de nouveaux personnages à incarner mais également des armes plus puissantes pour vaincre facilement certains ennemis. Les joueurs devront par ailleurs être de “vrais stratèges” en récupérant des orbes verts pour gagner de précieuses secondes ou encore des losanges jaunes liés au mode massacre afin d’augmenter plusieurs capacités, pendant un certain temps, comme la puissance des attaques et la vitesse de déplacement. En plus de s’accumuler avec le temps en éliminant des ennemis et en parant des attaques, le mode massacre permet de gagner des points supplémentaires et du temps pour chaque ennemi éliminé.

Un trailer pour le mode Mercenaires de Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam. A noter qu’un mode VR est actuellement en développement pour le PlayStation VR2.

A noter que Resident Evil 4 Remake s’est écoulé à plus de trois millions d’exemplaires en deux jours. S’il n’est pas encore le meilleur lancement de l’histoire de la licence, celui-ci fait mieux que Resident Evil Village (trois millions en cinq jours), Resident Evil 7 (2,5 millions en cinq jours), Resident Evil 5 (cinq millions en trois mois), Resident Evil 2 Remake (trois millions en cinq jours) et Resident Evil 3 Remake (deux millions en cinq jours). Avec 4,5 millions de copies distribuées dans le monde en deux jours, Resident Evil 6 se démarque toujours dans le classement des jeux RE de Capcom.