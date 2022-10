Resident Evil 4 Remake : un scénario réimaginé et une jouabilité modernisée

Le remake de Resident Evil 4 est fidèle aux intentions de la version originale.

Reconstruit de A à Z grâce au moteur graphique RE Engine de Capcom pour offrir des visuels réalistes et une profondeur narrative supplémentaire à l’histoire, Resident Evil 4 Remake préserve l’essence de l’opus original. L’équipe de développement du remake de Resident Evil 2 Remake a bâti une approche moderne du survival horror avec des combats frénétiques contre les villageois Ganados, de l’exploration au sein d’un village européen en proie à la folie ainsi que de la résolution d’énigmes pour accéder à de nouvelles zones et collecter des objets utiles à la lutte constante de Leon et Ashley pour survivre.

Baby Eagle has been located. 🦅 pic.twitter.com/YmTr59CoHd — Resident Evil (@RE_Games) October 21, 2022

Les années d’entraînement intense ont appris à Leon S. Kennedy de nouvelles façons d’utiliser son couteau, l’aidant à égaliser les chances contre l’assaut incessant des ennemis. En parant les attaques ennemies, les joueurs peuvent éviter les dégâts débilitants et échapper aux ennemis qui cherchent à attraper Leon et à le maintenir en place. Ils peuvent utiliser intelligemment des couteaux récupérés pour donner des coups finaux précis à des ennemis vulnérables, et même utiliser l’élément de surprise pour éliminer discrètement des ennemis sans méfiance avant que leurs couteaux ne cassent. Resident Evil 4 Remake accentue par ailleurs les sentiments de solitude et la peur des ennemis aveuglés par le fanatisme de la version originale, tout en offrant une approche plus nuancée des motivations des personnages et des relations.

Resident Evil 4 Remake et ses différentes éditions

Resident Evil 4 Remake – Deluxe Edition

Jeu de base (version numérique)

Extral DLC Pack : costumes, armes, carte au trésor, lunette, filtres et sons originaux

Bonus précommande : Mallette dorée, Mallette classique, Porte-bonheur “Munitions de pistolet et Porte-bonheur “Herbe verte”

Resident Evil 4 Remake – Collector’s Edition

Jeu de base (version physique)

Steelbook

Boîte collector

Contenu de la Deluxe Edition

Une figurine de Leon S. Kennedy

Une carte physique

Un artbook

Un poster

Bande-son numérique

Bonus précommande : Mallette dorée, Mallette classique, Porte-bonheur “Munitions de pistolet et Porte-bonheur “Herbe verte”

L’histoire de Resident Evil 4 Remake se dévoile en vidéo

Six ans après les expériences infernales qu’il a vécues lors du désastre biologique de Raccoon City, Leon S. Kennedy est devenu un agent sous l’autorité directe du président des États-Unis. Fort de son expérience acquise lors de multiples missions périlleuses, il est sélectionné pour tenter de sauver la fille du président récemment kidnappée. Il la piste jusqu’à un village européen isolé, mais après avoir établi le premier contact, il découvre qu’une frénésie irrationnelle s’empare de la population locale…

Resident Evil 4 Remake sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam à partir du 24 mars 2023.