Resident Evil 4 Remake : un mode VR est en développement

Le remake de Resident Evil 4 sera exclusivement jouable en réalité virtuelle avec le PlayStation VR2 de la PS5.

Déjà retravaillé pour la réalité virtuelle par Armature Studio pour le Meta Quest 2, Resident Evil 4 va de nouveau explorer le monde de la VR avec son remake (sortie planifiée pour le 24 mars prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam). Exclusivement développé pour le PlayStation VR2, comme l’était celui de Resident Evil 7 avec le PSVR et Resident Evil Village avec le PSVR2, le mode VR de Resident Evil 4 Remake n’arrivera pas en même temps que la relecture moderne du célèbre du survival horror.

Sans surprise, le mode VR de Resident Evil 4 Remake sera disponible gratuitement par le biais d’un DLC.

L’éditeur japonais Capcom présente le mode VR de Resident Evil Village :

Resident Evil Village VR Mode tire pleinement parti des fonctionnalités avancées du PlayStation VR2 pour transporter les joueurs au cœur du village hostile. Les utilisateurs peuvent désormais découvrir le monde cauchemardesque de Resident Evil Village comme s’ils y étaient plongés eux-mêmes, corps et âmes. Les joueurs peuvent admirer chaque détails grâce à l’écran HDR 4K du nouveau casque et à la technologie de suivi oculaire, pour vivre l’expérience à travers les yeux d’Ethan. L’atmosphère est encore renforcée par des effets audio 3D qui ajoutent de la texture à l’environnement et permettent aux joueurs d’anticiper les horreurs qui se cachent à chaque coin de rue de ce lieu si peu accueillant. L’expérience est également plus tangible grâce aux PlayStation VR2 Sense. Ces nouveaux contrôleurs permettent aux joueurs d’interagir avec leur environnement comme jamais auparavant avec des mouvements naturels qui reflètent les mouvements d’Ethan à l’écran. Ces actions intuitives permettent notamment de bloquer les attaques ennemies en levant les bras devant son visage, de recharger les armes à feu de manière réaliste et d’explorer les environs en tenant une carte à la main. Les joueurs peuvent également manier deux armes à la fois, ranger et récupérer des objets dans le manteau d’Ethan et effectuer divers autres gestes, comme déverrouiller des portes ou soigner des blessures avec des flacons de médicaments.