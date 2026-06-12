Des communautés arrivent sur Bluesky pour structurer les échanges

Le réseau social décentralisé Bluesky promet des communautés dédiées avant la fin de l’année. Création, URL propre, alertes: le modèle Reddit est assumé.

En bref Bluesky prépare des « communautés » plus petites et thématiques, où les utilisateurs pourront publier et suivre des discussions ciblées sans se perdre dans le flux général.

Chaque communauté aura sa propre page et son adresse dédiée, avec des outils de personnalisation basés sur l’AT Protocol.

Les « communautés » de Bluesky s’inspirent de Reddit et arrivent dans un contexte de concurrence avec Threads, qui développe aussi des espaces communautaires similaires.

Aujourd’hui, Bluesky ressemble encore à une seule grande place publique. Pratique pour croiser tout le monde, moins pour creuser un sujet sans se faire avaler par le flux. C’est précisément là que le réseau veut bouger cette année, avec l’arrivée de communautés dédiées à des centres d’intérêt précis.

Un grand flux, enfin découpé en petits coins

L’annonce vient d’Alex Benzer, responsable produit chez Bluesky. Dans son idée, ces espaces seront plus petits, plus ciblés, à l’intérieur du grand ensemble déjà existant. Vous pourrez soit rejoindre une communauté déjà lancée, soit créer la vôtre, puis y publier, suivre les réponses et récupérer les nouveautés sans devoir fouiller partout. Clairement, si vous avez déjà mis les pieds sur Reddit, vous voyez l’ambiance.

Alex Benzer l’a résumé ainsi : « Les communautés arrivent sur Bluesky cette année ». Et dans un autre message, il expliquait que le but était d’aller plus loin avec des gens qui s’intéressent vraiment aux mêmes choses. C’est simple sur le papier, mais pour Bluesky, c’est un vrai changement d’échelle.

Des pages à part, avec une vraie couche technique derrière

Chaque communauté aura son propre handle, qui servira aussi d’URL. En gros, un format du type nom-de-communaute.bsky.social ou nom-de-communaute.bsky.space. Quand vous ouvrez cette adresse, vous tombez sur une page d’accueil dédiée.

Et ce n’est pas juste cosmétique. Les propriétaires de communauté pourront aussi bricoler une expérience maison sur cette homepage, en s’appuyant sur des applications et des outils conçus pour l’AT protocol, le framework open source sur lequel repose Bluesky. Sur le papier, c’est plutôt malin.

Une approche à la Reddit, avec encore des choix en suspens

Bonne nouvelle, il ne faudra pas forcément visiter chaque page pour suivre ce qui s’y passe. Les publications issues des communautés pourront remonter dans le flux Discover, sauf si Bluesky préfère finalement créer un flux spécifique. Et justement, ce point n’est pas encore arrêté.

Il sera aussi possible d’activer des alertes pour les nouveaux posts et leurs mises à jour. Résultat ? Un système qui reprend les codes les plus familiers de Reddit, mais injectés dans la mécanique de Bluesky.

Pourquoi ça compte pour Bluesky maintenant ?

Ce timing n’a rien d’anodin. Threads, le service de microblogging de Meta, a lancé sa propre fonction de communautés à la fin de 2025, avec la même promesse de discussions rangées par intérêt. Du coup, Bluesky ne débarque pas seul sur le sujet.

Alex Benzer a aussi précisé qu’il partagerait plus de détails au fil du développement, et que son équipe allait échanger avec des développeurs ainsi qu’avec des organisateurs de communautés pour nourrir la recherche. Le chantier est donc encore en cours, mais la direction est limpide. Bluesky ne veut plus seulement héberger des conversations, il veut leur donner des pièces séparées.