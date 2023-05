Bluesky permet désormais de choisir son propre algorithme, une fonctionnalité promue depuis longtemps par Jack Dorsey et qui pourrait devenir très populaire.

Bluesky, l’alternative à Twitter décentralisée et soutenue par Jack Dorsey, a déployé tout récemment une importante mise à jour ; celle-ci offre la possibilité aux utilisateurs de choisir leur propre algorithme. Le service, toujours en bêta fermée, introduit la fonctionnalité de “fils personnalisés”, qui permet aux gens de s’abonner à des algorithmes différents et de réaliser les leurs, dont les autres utilisateurs peuvent profiter.

En pratique, cette option fonctionne un peu comme si vous épingliez plusieurs listes sur votre fil d’actualité sur Twitter et que les utilisateurs puissent s’abonner à plusieurs fils et passer facilement de l’un à l’autre dans l’app. Mais les fils personnalisés, parce qu’ils sont algorithmiques, sont aussi plus puissants que de simples listes de comptes.

Par exemple, il y a un fil dédié aux posts des utilisateurs que vous suivez et qui vous suivent. Cela ressemble fort à une liste, mais contre à une liste Twitter, le fil va évoluer à mesure que vos abonnés mutuels évoluent. Et bien que Bluesky propose toujours l’ordre chronologique par défaut, la plupart des fils personnalisés ne sont pas chronologiques.

Ces fils offrent aussi une fenêtre vers les différentes communautés qui forment Bluesky, ainsi que sur les tendances de la plateforme. Il y a déjà des fils personnalisés dédiés aux chats, aux pensées positives et autre. Celles et ceux qui sont sur la plateforme ont aussi déjà pu expérimenter la fonction depuis quelque temps grâce aux apps tierces, comme SkyFeed et Flipboard, lesquelles avaient introduit la fonctionnalité avant l’app officielle.

Pour l’heure, créer un fil pour Bluesky est possible pour tout un chacun, mais c’est “actuellement un process assez technique”, expliquait l’ingénieur de Bluesky Paul Frazee. “Dans de prochaines mises à jour, nous simplifierons la création des fils personnalisés dans l’app.”

Cette fonction pourrait aussi rapidement devenir la fonction clef de Bluesky. Jay Graber, son PDG, déclarait que le choix algorithmique devrait permettre de mettre fin à “la grogne à l’encore des manipulations algorithmiques perçues dans les fils des utilisateurs”. Il laissait aussi entrevoir un indice quant à l’avenir de la plateforme. Jay Graber mettait notamment en avant une vision similaire pour la modération du contenu avec les utilisateurs qui seraient en total contrôle du niveau de modération, pour filtrer tout ce qu’ils veulent d’eux-mêmes.

“Notre objectif est d’assembler une architecture de medium social qui se compose de services tiers dans une expérience utilisateurs fluide, parce qu’un écosystème ouvert doit évoluer plus rapidement qu’une approche unique fermée de la sélection ou de la modération de contenu développées au sein d’une entreprise. […] En créant des interfaces pour l’innovation dans ces domaines, nous espérons offrir une expérience sociale dynamique et pilotée par l’utilisateur.”

L’idée des algorithmes personnalisés est portée depuis longtemps par Jack Dorsey, plus fois évoquée déjà lorsqu’il dirigeait encore Twitter. Et c’est d’autant plus important que l’industrie est aujourd’hui très scrutée quant à l’impact de ces algorithmes sociaux sur les utilisateurs et la manière des entreprises de les gérer. Des algorithmes personnalisés permettraient aux utilisateurs de savoir précisément quelles sont les priorités et donc de passer facilement d’une expérience à une autre, sans que cela soit contrôlé par la plateforme.