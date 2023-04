L’app Bluesky de Jack Dorsey arrive sur Android

Bluesky, l'alternative à Twitter de Jack Dorsey, arrive sur les appareils Android, sur invitation uniquement, pour le moment, et encore très limitée.

Bluesky, l’alternative à Twitter de Jack Dorsey, est désormais disponible, via invitation uniquement, sur les appareils Android après être arrivée sur l’App Store en février, comme le rapporte The Verge. L’application propose actuellement un certain nombre de fonctionnalités similaires à celles de Twitter, parmi lesquelles la recherche et les abonnements à d’autres utilisateurs, la création de posts (avec photos) et davantage. À l’heure actuelle, elle n’est encore qu’en version bêta, seul un petit nombre d’utilisateurs y a accès (environ 25 000) et certaines fonctions importantes manquent toujours à l’appel, comme les messages directs.

Bluesky, l’alternative à Twitter de Jack Dorsey, arrive sur les appareils Android

Bluesky avait commencé à voir le jour en 2019, il ne s’agissait alors que d’un projet annexe réalisé chez Twitter, autour d’un nouveau standard décentralisé pour les plateformes de media sociaux. En 2021, le projet prenait officiellement ses distances avec Twitter et il compte aujourd’hui désormais dans la longue liste des clones de Twitter comme Mastodon qui sont apparus suite au rachat de la plateforme par Elon Musk.

L’application est pensée et conçue pour laisser les utilisateurs décider de la manière dont ils veulent voir et consommer le contenu. “Pour les développeurs, une marketplace ouverte d’algorithmes offrira la liberté d’expérimenter et de publier des algorithmes que tout le monde peut utiliser”, écrivait le PDG, Jay Graber, le mois dernier. “Pour les utilisateurs, la possibilité de personnaliser leur fil leur redonnera le contrôle sur la ressource qui a le plus de valeur pour eux : leur attention.”

Sur invitation uniquement, pour le moment, et encore très limitée

Jay Graber déclarait que la modération est l’une des dernières pièces de ce puzzle à mettre en place avant que l’app ne puisse être déployée à tout un chacun “parce que nous avons toujours voulu faire de la sécurité des utilisateurs une priorité”, écrivait-il dans un récent post sur son blog. Pour cela, un mélange de filtrage automatisé et de modération au niveau serveur contrôlée par des administrations sera mise en place. Ensuite, “nous permettrons aux utilisateurs de mettre en place des mesures de modération supplémentaires qui permettent de filtrer davantage de contenu ou de comptes.”