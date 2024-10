Bluesky fait sensation sur Threads !

L'application rivale gagne en popularité sur Threads suite à une augmentation des plaintes concernant les politiques de modération de Meta.

Tl;dr Bluesky attire des utilisateurs insatisfaits de la politique de Meta.

Bluesky se présente comme une alternative avec des règles de modération flexibles.

Bluesky gagne en traction, mais son impact réel reste incertain.

Dans un contexte marqué par une montée des critiques envers Meta, Bluesky, un réseau social décentralisé, cherche à séduire les déçus. Il a récemment rejoint Threads, un concurrent de Meta, où il s’est présenté comme une alternative pour les utilisateurs frustrés par la politique de ce dernier.

Une stratégie audacieuse

Depuis son arrivée sur Threads, Bluesky a utilisé une stratégie audacieuse pour attirer de nouveaux utilisateurs : se positionner comme une plateforme différente et plus respectueuse des utilisateurs. Ils ont déclaré : « Nous ne sommes pas comme les autres… nous ne sommes pas détenus par un milliardaire. Votre expérience sociale devrait être à personnaliser, pas à être pliée aux caprices de qui que soit le propriétaire de la plateforme. »

Cette stratégie semble porter ses fruits : le sujet « Bluesky vs Meta moderation » a été en tendance sur Threads pendant deux jours consécutifs.

Des politiques de modération critiquées

Plusieurs utilisateurs de Meta ont exprimé des frustrations face à la modération parfois jugée agressive ou arbitraire de la plateforme. Certains ont rapporté que leurs publications avaient été supprimées pour avoir utilisé des termes tels que « cracker » ou « saltines ». D’autres critiquent la présence excessive de contenu incitant à l’engagement.

A contrario, Bluesky adopte une approche beaucoup plus flexible en matière de modération de contenu. Sa politique décentralisée donne plus de pouvoir aux utilisateurs pour décider du contenu qu’ils souhaitent voir ou non. « Nous faisons toujours une modération de base, c’est-à-dire que nous vous fournissons une expérience modérée par défaut lorsque vous arrivez [sur Bluesky] », a déclaré le PDG de Bluesky, Jay Graber.

L’impact réel de Bluesky reste à déterminer

Malgré cette montée en popularité, il reste à déterminer si Bluesky sera en mesure d’attirer un nombre significatif d’utilisateurs. Actuellement, Bluesky compte environ 10,8 millions d’utilisateurs, selon un tableau de bord qui suit sa croissance. Il y a eu une légère hausse le mois dernier, suivant la fermeture du service X au Brésil, mais l’impact réel de ces nouveaux arrivants reste à déterminer.