Le code de Threads semble indiquer une fonctionnalité pour les groupes communautaires

La fonctionnalité "Loops" est similaire aux Communautés de X et aux Subreddits de Reddit.

Tl;dr Meta teste une fonctionnalité de groupes communautaires pour Threads.

Un développeur a découvert des références à « Loops » dans le code.

Le fonctionnement et le design de Loops sont encore inconnus.

Meta explore de nouvelles voies avec Threads

Il est courant de voir les plates-formes de médias sociaux s’inspirer les unes des autres. Meta ne fait pas exception à cette règle et semble actuellement tester une nouvelle fonctionnalité pour son application Threads.

Des « Loops » pour rassembler les communautés

D’après TechCrunch, Threads expérimenterait une fonctionnalité de groupes communautaires, similaire aux Subreddits et aux Communautés X. Cette découverte est à attribuer à Chris Messina, un utilisateur précoce de Threads, qui a détecté des références à des « Loops » dans le code de la dernière mise à jour de l’application.

Le code fait également mention de la possibilité pour les utilisateurs de rejoindre ou de quitter des communautés, ainsi que de nommer une communauté Loop. Selon une source anonyme d’Instagram citée par TechCrunch, cette fonctionnalité en est encore à ses balbutiements et n’est pas encore en phase de test.

Un système de balisage différent ?

Selon Messina, les utilisateurs pourront rejoindre des communautés et y discuter de sujets pertinents, à l’image de ce que proposent déjà certains concurrents. Cependant, Threads n’utilisant pas de hashtags traditionnels, il est probable que les Loops nécessiteront un système de balisage différent.

En attente de plus d’informations

Quant au fonctionnement précis des Loops, il reste à être dévoilé. Alessandro Paluzzi, développeur et « leaker », a réussi à obtenir quelques informations sur ce à quoi pourraient ressembler les Loops, notamment un menu pour créer de nouvelles Loops. Toutefois, beaucoup d’éléments restent inconnus à ce jour, et il faudra attendre les annonces officielles pour en savoir plus.