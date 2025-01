Threads vous permet maintenant de gribouiller sur les publications des autres utilisateurs

Threads offre désormais la possibilité de griffonner directement sur les publications d'autres utilisateurs pour une interaction encore plus dynamique et créative.

Tl;dr Threads introduit un nouvel outil de « marquage » pour remixer les posts.

Les fonctionnalités de planification de posts et d’analytiques sont officiellement lancées.

Des publicités pourraient être introduites sur Threads en 2025.

Threads : une évolution créative et professionnelle

Threads, l’application de partage et de suivi des actualités, innove. Elle propose dorénavant une fonctionnalité qui stimulera sans doute la créativité de ses utilisateurs. En effet, la plateforme a intégré un nouvel outil de « marquage », permettant aux utilisateurs de modifier et de personnaliser les posts qu’ils souhaitent partager à nouveau, selon les informations partagées par Adam Mosseri, le responsable de l’application.

Un outil de marquage pour plus de créativité

Cet outil de marquage, accessible depuis le menu de citation et de republication, offre la possibilité d’ajouter des éléments graphiques aux posts. Ainsi, les utilisateurs peuvent non seulement citer un post, mais également l’éditer en ajoutant des flèches, des soulignements ou des gribouillages sur une capture d’écran du post original. Ce nouvel outil, bien que limité pour l’instant aux soulignements jaunes et aux flèches et gribouillages rouges, vise à encourager les utilisateurs à apporter leur « touche créative » sur les posts. Mosseri a d’ailleurs annoncé que d’autres options seront bientôt disponibles.

Planification de posts et analytics : des outils au service des professionnels

Mais ce n’est pas tout. Threads a également officialisé le lancement de deux autres fonctionnalités déjà annoncées : la planification de posts et les analytics. Ces outils devraient s’avérer particulièrement utiles pour les marques, les créateurs et tous ceux qui gèrent une présence professionnelle sur la plateforme. En effet, jusqu’à présent, Threads ne proposait pas d’outils avancés destinés aux professionnels, contrairement aux autres plateformes de Meta.

La planification de posts permettra aux utilisateurs de programmer à l’avance la publication de leurs contenus, tandis que les analytics offriront la possibilité de suivre et d’analyser les performances de ces derniers. Ces fonctionnalités pourraient également être précieuses si Threads venait à intégrer des publicités, une initiative qui serait en préparation pour début 2025, selon certaines rumeurs.

Une évolution prometteuse pour Threads

En somme, Threads semble bien décidée à élargir son offre et à se positionner comme un outil incontournable pour les professionnels et les créateurs de contenu. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir si ces nouveautés seront à la hauteur des attentes.