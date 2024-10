Meta corrige les erreurs et améliore la modération sur Threads

Face aux critiques sur la modération des contenus, Adam Mosseri, PDG d'Instagram, reconnaît des failles importantes dans le fonctionnement du réseau social et de Threads, tout en promettant des améliorations.

Tl;dr Meta va corriger les erreurs d’application des règles sur Threads.

Les utilisateurs se plaignent de décisions de modération agressives et parfois étranges.

Threads travaille également sur le contrôle du « bait » d’engagement suite à de nombreuses plaintes.

Meta rectifie le tir concernant la modération de contenu sur Threads

Face à une vague de réclamations concernant la gestion de la modération de contenu sur Threads, Meta a promis de rectifier les « erreurs » dans l’application de ses règles. Adam Mosseri, le PDG d’Instagram, a annoncé que des modifications ont déjà été mises en place pour répondre à ces problématiques.

Des décisions de modération contestées

Les utilisateurs de Threads ont exprimé leur mécontentement face aux décisions de modération, parfois jugées agressives et illogiques. Un exemple marquant a été la pénalisation de plusieurs comptes pour l’utilisation des termes « cracker » ou « saltines ». Adam Mosseri n’a pas expliqué précisément pourquoi ces erreurs se sont produites, mais a mentionné qu’un des outils internes de l’entreprise avait « dysfonctionné », empêchant les modérateurs humains d’accéder au « contexte suffisant » des publications qu’ils étaient censés modérer.

Instagram doit faire mieux pour ses utilisateurs

Dans une déclaration, Adam Mosseri a affirmé : « Pour ceux d’entre vous qui ont exprimé des préoccupations concernant les problèmes d’application : nous les examinons et avons déjà trouvé des erreurs et apporté des modifications« . Selon lui, le principal problème résidait dans le fait que les modérateurs rendaient des décisions sans avoir connaissance du déroulement des conversations. « C’était une erreur. Nous corrigeons cela pour qu’ils puissent prendre de meilleures décisions et que nous puissions commettre moins d’erreurs. Nous cherchons à offrir une expérience plus sûre, et nous devons faire mieux« , a-t-il ajouté.

Contrôle du « bait » d’engagement : un autre défi pour Threads

La modération de contenu n’est pas le seul point de friction pour les utilisateurs de Threads. En effet, plus tôt cette semaine, Mosseri a également promis que Threads travaillait sur une solution pour contrôler le « bait » d’engagement sur le service, suite à de nombreuses plaintes.