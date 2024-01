Dernière occasion pour Better Call Saul de briser une étonnante série aux Emmys

Malgré la qualité et le succès de Better Call Saul d'AMC, ce spin-off de Breaking Bad a du mal à se démarquer lors des cérémonies de remise de prix. Pourquoi cette série peine-t-elle à recevoir des récompenses ?

Tl;dr Better Call Saul, malgré sa qualité, a du mal lors des récompenses.

La série n’a jamais gagné d’Emmy, contrairement à Breaking Bad.

Elle a une dernière chance de briser cette tendance aux Emmys 2024.

Better Call Saul est nominé dans sept catégories aux Emmys 2024.

Better Call Saul : Un bijou télévisuel en manque de reconnaissance

Better Call Saul, série acclamée par la critique, est le précurseur du phénomène populaire mondial qu’est Breaking Bad. Malgré une qualité et une influence similaires à celles de son aînée, la série peine à la surpasser dans un domaine précis : les récompenses. Dotée d’une narration brillante et de valeurs de production cinématographiques exceptionnelles, Better Call Saul figure indéniablement parmi les meilleures séries télévisées de tous les temps.

Une série brillante mais sous-évaluée

Malgré le succès phénoménal de Better Call Saul, elle reste en retrait par rapport à son prédécesseur qui a marqué son époque. Tandis que Breaking Bad s’est fermement établi comme une œuvre d’art et de divertissement avec des dizaines de victoires aux Emmy Awards, Better Call Saul souffre malheureusement de l’ombre portée de Breaking Bad. Les Emmys ont récompensé Breaking Bad à 16 reprises, alors que Better Call Saul n’a, à ce jour, jamais remporté cet honneur.

Des performances d’acteurs hors pair

Les performances d’acteurs de Better Call Saul, allant des acteurs principaux aux invités, suggèrent fortement que la série aurait dû déjà remporter plusieurs Emmy Awards pour l’interprétation seule. De plus, la capacité de Better Call Saul à recontextualiser non seulement ses personnages clés, mais aussi ses événements importants et même mineurs, témoigne de la qualité de l’écriture de la série.

Dernière chance aux Emmy Awards 2024

Le manque de récompenses Emmy pour Better Call Saul, malgré ses 53 nominations, est surprenant. Cependant, l’espoir demeure que le drame juridique et criminel puisse décrocher quelques Emmys lors de la cérémonie de 2024. Avec des stars comme Bob Odenkirk et Rhea Seehorn en lice pour un Emmy, ainsi que des nominations créatives et techniques, les choses semblent un peu plus optimistes qu’auparavant.