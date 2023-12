Better Call Saul révèle la chance insolente de Walter White et rend Gus encore plus terrifiant

Co-créée par Vince Gilligan et Peter Gould pour AMC, la série télévisée Better Call Saul offre une nouvelle perspective sur Breaking Bad

Tl;dr Better Call Saul est une préquelle de Breaking Bad.

La série d’AMC révèle la chance de Walter White dans l’intrigue originale.

Elle transforme Gus Fring en un méchant encore plus terrifiant.

La série Better Call Saul est actuellement disponible sur Netflix.

Un éclairage nouveau sur Breaking Bad : Better Call Saul

La série télévisée Better Call Saul, en tant que préquelle, réussit à offrir une perspective inédite sur l’intrigue de Breaking Bad. Particulièrement, elle met en avant la chance dont bénéficie Walter White, interprété par Bryan Cranston, dans la série originale. De plus, elle fait de Gus Fring, incarné par Giancarlo Esposito, un antagoniste encore plus effrayant.

Une perspective enrichie

Better Call Saul, qui se situe en deux temps – avant et après Breaking Bad – ajoute une profondeur supplémentaire à l’histoire initiale. Elle utilise les personnages secondaires de Breaking Bad pour éclairer l’intrigue sous un nouveau jour. La préquelle élargit les histoires de ces personnages secondaires, offrant des opportunités pour en savoir plus sur Gus, Mike Ehrmantraut, et même la famille Salamanca. Cela donne aux spectateurs un aperçu de ce qui motive ces personnages, enrichissant ainsi leur rôle dans Breaking Bad.

L’importance de la chance pour Walter White

Outre la préparation du terrain pour l’émergence de Walter White en tant que Heisenberg, la chronologie passée de Better Call Saul ne se concentre pas sur le personnage principal de Breaking Bad. Son objectif principal est d’établir comment Jimmy McGill devient le tristement célèbre Saul Goodman, menant à tout ce qui suit. Cependant, à travers l’histoire de Jimmy, Better Call Saul révèle à quel point Walter White a de la chance de se lancer dans le trafic de meth à ce moment-là.

Un méchant plus terrifiant : Gus Fring

L’histoire de Lalo dans Better Call Saul rend Gus Fring encore plus terrifiant. Bien que Gus soit calculateur et astucieux dans les deux séries, il est moins influent dans Better Call Saul. Cependant, Lalo le pousse à prendre une longueur d’avance sur ses ennemis, culminant dans leur confrontation finale dans la saison 6 de Better Call Saul.