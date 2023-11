Les scènes les plus dérangeantes de Breaking Bad et Better Call Saul

L'aspect violent des séries Breaking Bad et Better Call Saul ne se limitait pas aux scènes de sang ou d'explosions, mais résidait aussi dans les choix radicaux de leurs personnages. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Tl;dr Les séries “Breaking Bad” et “Better Call Saul” dépeignent une violence liée à des choix de personnages.

La violence ne se limite pas à des scènes de sang ou d’explosions.

Des moments dérangeants sont souvent liés à l’évolution néfaste des protagonistes.

Certaines scènes choquantes ne montrent pas de mort, mais un monde criminel omniprésent.

La violence subtile des séries populaires

Les séries télévisées Breaking Bad et Better Call Saul sont connues pour leur représentation graphique de la violence. Cependant, cette violence ne se manifeste pas uniquement par des scènes de sang ou d’explosions, mais aussi par les décisions prises par les personnages.

La violence psychologique

Les moments les plus dérangeants de ces séries ne sont pas nécessairement liés à la mort, mais plutôt à l’évolution des personnages. Les choix qu’ils font, les chemins qu’ils empruntent, les conséquences de leurs actions – tout cela crée une ambiance de violence psychologique plus subtile, mais tout aussi marquante.

Des scènes marquantes

Certaines scènes, bien que dénuées de violence physique, laissent une impression durable. Par exemple, le personnage de Gus qui tue Victor dans la saison 4 de Breaking Bad est un moment particulièrement choquant. Même si la scène ne montre que peu ou pas de sang, elle est marquée par une tension psychologique intense.