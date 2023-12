Breaking Bad : le moment où chaque membre de la famille découvre la vérité sur Walter White

Dans la série télévisée Breaking Bad de Vince Gilligan, le personnage Walter White parvient à dissimuler son empire de la meth à sa famille pendant de nombreux épisodes avant que la vérité soit découverte.

Tl;dr Chaque membre de la famille de Walter White découvre son empire de la meth à différents moments dans Breaking Bad.

Hank Schrader, l’agent de la DEA et beau-frère de Walter, découvre la vérité en saison 5.

Sa femme, Skyler, découvre le secret de Walter dès la saison 3 tandis que leur fils Walt Jr. n’est mis au courant qu’en saison 5.

Marie Schrader, la belle-sœur de Walter, apprend la vérité de Hank également en saison 5.

La vérité éclate

Dans la série Breaking Bad, Walter White, un professeur de chimie et assistant de station de lavage de voiture, se transforme en véritable baron de la drogue pour assurer l’avenir de sa famille après un diagnostic de cancer. Chaque membre de sa famille, y compris Skyler et Hank, finit par découvrir son empire de la meth à différents moments de la série.

Quand est-ce que Hank Schrader découvre la vérité ?

Hank Schrader, beau-frère de Walter et agent de la DEA, découvre la double identité de Walter en saison 5, épisode 8, “Gliding All Over”. L’agent de la DEA trouve un livre offert à Walt par Gale Boetticher avec une dédicace incriminante, ce qui lui permet de faire le lien entre Walter White et Heisenberg.

Et Skyler White ?

Skyler White, la femme de Walter, devient suspecte de son mari relativement tôt dans la série. Elle découvre que son mari cuisine de la meth en saison 3, épisode 1, “No Más”. À partir de ce moment, Skyler décide de prêter main-forte à Walter, malgré les dommages causés à leur relation.

Qu’en est-il de Marie Schrader et Walt Jr. ?

Marie Schrader, la belle-sœur de Walter, découvre la vérité sur Walt hors écran, probablement informée par Hank en saison 5, épisode 10 “Buried”. Walt Jr., le fils de Walter, découvre le secret de son père en saison 5, épisode 14, “Ozymandias”.