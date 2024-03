Denis Villeneuve, réalisateur de Dune, avait anticipé une grande critique de Marvel il y a 3 ans

Il y a presque trois ans, Denis Villeneuve a exprimé son opinion sur les films Marvel, une critique qui est devenue un problème récurrent pour l'univers cinématographique Marvel. Quelle sera la réaction de Marvel face à ces critiques ?

Tl;dr Denis Villeneuve critique les films Marvel pour leur manque d’originalité.

Les films récents de Marvel ont moins de succès et sont critiqués pour leur similitude.

Les films Marvel perdent en profondeur de personnage et en richesse émotionnelle.

Le film “Deadpool & Wolverine” pourrait rompre avec la monotonie de Marvel.

Les films Marvel à l’épreuve de la critique

Il y a près de trois ans, Denis Villeneuve a exprimé des critiques sur les films Marvel qui résonnent encore aujourd’hui. Le réalisateur de Dune : Part Two, qui triomphe actuellement au box-office, n’a pas hésité à partager ses pensées sur les films Marvel lors d’une interview en 2021 avec El Mundo (via IndieWire). Selon lui, les films Marvel, qu’il qualifie de “copier-coller“, transforment les spectateurs en “zombies“.

Un sentiment de “copier-coller”

Villeneuve a peut-être été un peu dur avec l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). En effet, la seconde moitié de 2021 a vu la sortie de Shang-Chi, Eternals et Spider-Man : No Way Home, trois films qui se distinguaient les uns des autres et qui ne suivaient pas la même formule MCU. Cependant, le sentiment de “copier-coller” que le réalisateur de Dune a évoqué est devenu un problème majeur pour le MCU.

Une lassitude perceptible ?

Le MCU n’a plus le même contrôle sur le box-office. Des films récents comme The Marvels et Ant-Man and the Wasp: Quantumania ont sous-performé. Certains diraient que la fatigue des super-héros se fait sentir, tandis que d’autres soutiennent que les films Marvel ne sont tout simplement plus aussi bons qu’avant. Les films The Marvels, Quantumania et Thor: Love and Thunder ont reçu des critiques mitigées à mauvaises, beaucoup estimant que ces films commencent à se ressembler trop fortement.

L’espoir avec “Deadpool & Wolverine”

Le seul film MCU prévu pour 2024 est Deadpool & Wolverine, qui pourrait inverser la tendance pour Marvel. Il s’agit du premier film classé R du MCU, avec la violence emblématique de Deadpool et son langage grossier. Beaucoup de spectateurs ont souhaité un contenu plus mature de la part de Marvel, et ce film sera un changement de rythme rafraîchissant.