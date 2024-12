Découvrez les coulisses de l’eSport français avec la série documentaire Dans La Légende

La plateforme de streaming Paramount+ dévoile Dans la Légende, une série documentaire qui explore l'univers de l'eSport et la compétition de la Ligue Française de League of Legends (LFL).

Tl;dr Dans La Légende est une série documentaire immersive sur la LFL.

Elle suit quatre équipes emblématiques et dévoile les coulisses de la compétition, des entraînements aux rivalités.

Disponible le 17 janvier 2025 sur Paramount+, Dans La Légende met en lumière les défis humains et stratégiques de l’eSport.

Une immersion inédite dans la LFL

Dans La Légende transporte les spectateurs dans les coulisses de la Ligue Française de League of Legends (LFL), l’un des championnats d’eSport les plus prestigieux d’Europe. À travers six épisodes de 30 minutes, la série suit les hauts et les bas de quatre équipes emblématiques : Karmine Corp, Team GO (anciennement GamersOrigin et désormais connue sous le nom de Galions), Gentle Mates et Vitality. En explorant l’intensité des entraînements, les rivalités enflammées et les moments de complicité, elle offre une vision unique de la vie des joueurs professionnels. Ce voyage au cœur de l’action promet de captiver à la fois les fans d’eSport et les curieux.

Les grands défis de la compétition

Chaque épisode s’attarde sur une facette clé de l’eSport : préparation stratégique, pression des matchs, gestion des finances et engouement des fans. Ces thématiques révèlent les efforts colossaux déployés par les équipes pour briller au plus haut niveau. Plus qu’une simple compétition, Dans La Légende met en lumière les défis humains et logistiques d’un univers où passion et adrénaline rythment le quotidien.

Des figures emblématiques à découvrir

La série documentaire Dans La Légende donne la parole à des personnalités marquantes de l’eSport, comme Caliste « Caliste » Henry-Hennebert et Kamel « Kameto » Kebir (Karmine Corp), Mehdi « Boukada » Lahlou (Team GO en 2024 et Karmine Corp en 2025), Jérémy « Eika » Valdenaire (Gentle Mates) ou encore Oskar « Selfmade » Boderek (Vitality puis Twisted Minds en Arabian League). Ces témoignages permettent de mieux comprendre les enjeux individuels et collectifs d’une saison de LFL. Entre ambitions personnelles et esprit d’équipe, ces stars partagent leur parcours atypique, leurs doutes et leurs succès, créant une connexion sincère avec les spectateurs.

League of Legends, un phénomène mondial

Avec ses 100 millions de joueurs actifs chaque mois, le célèbre MOBA League of Legends de l’éditeur américain Riot Games est bien plus qu’un jeu vidéo : c’est un phénomène culturel. Dans La Légende s’appuie sur cet engouement mondial pour dévoiler un univers où stratégie, passion et spectacle se rencontrent. Réalisée par Alexandre Pierrin et produite par Nolita, cette série redéfinit le genre du documentaire sportif en le plaçant à l’ère de l’esport. Rendez-vous le 17 janvier sur Paramount+ pour une expérience immersive unique.