V.Hive : l’application mobile de support-to-earn par Team Vitality

La structure française Team Vitality lance V.Hive avec Tezos, la première application mobile de support-to-earn dans l'eSport basée sur la blockchain.

Disponible sur iOS et Android, V.Hive doit rassembler les fans de Team Vitality avec la structure et ses athlètes. En se connectant à l’application mobile de support-to-earn, ils obtiennent un avatar NFT 3D mi-homme, mi-abeille (les “early adopters” du programme V.Hive seront reconnaissables grâce à un tatouage unique), qu’ils peuvent ensuite customiser avec des wearables numériques à gagner à travers des quêtes matérialisées sous forme d’actions de soutien lors d’événements ou sur les réseaux sociaux.

OUR MOBILE APP IS OFFICIALLY LAUNCHED 🐝

You can download the app right now and start earning points and wearables for your avatar!https://t.co/xTS6pcnRxY

We are still in beta mode, so all of your feedback will help improve the app!

Powered by @tezos | #VHIVELAUNCH pic.twitter.com/NoRpWOtxcD

— Vitality Hive (@VitalityHive) November 17, 2022