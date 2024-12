League of Legends : Christian Linke prépare de nouvelles histoires inspirées par les préférences des fans

Après Arcane, des récits de League of Legends basés sur les retours et les envies des joueurs vont voir le jour d'ici les prochaines années.

Tl;dr L’univers de League of Legends va s’étoffer avec de nouvelles histoires.

Christian Linke travaillera avec Fortiche Production à Paris.

Noxus, Ionia, Demacia et Bilgewater seront explorés dans les prochaines séries.

La magie de l’Arcane ne se termine pas

L’histoire de Jinx, Vi et Caitlyn est peut-être terminée, mais l’univers de League of Legends reste riche en intrigues. En effet, malgré la fin de la série Arcane après deux saisons, les créateurs envisagent déjà de nouvelles aventures.

Les révélations de Christian Linke

Christian Linke, le showrunner d’Arcane, a apporté des précisions lors d’une récente interview avec le compte de fans de Riot, Spideraxe. « Les prochaines histoires… Je veux dire que je m’envole littéralement pour Paris l’année prochaine pour continuer le travail avec Fortiche en profondeur et nous travaillons sur les prochaines histoires, nous en explorons un tas« , a-t-il révélé.

Des histoires déjà en développement

Des histoires sont non seulement à l’étude, mais certaines sont déjà en cours de développement. Ce n’est pas un secret. Toutefois, l’information selon laquelle Christian Linke se rendrait à Paris aussi rapidement pour poursuivre ce travail est récente. Il a également mentionné un nouveau spectacle de League of Legends déjà en développement depuis un an.

Les régions explorées dans les prochains récits

En ce qui concerne les histoires que Riot devrait raconter ensuite, les commentaires des fans pointent vers des régions et des histoires sur lesquelles Riot travaille déjà depuis des mois, voire des années dans certains cas. Christian Linke a confirmé cette direction en évoquant les régions de Noxus, Ionia et Demacia. De plus, la région de Bilgewater, un repaire de pirates déjà exploré en détail dans le spin-off de jeu vidéo The Ruined King, a aussi été mentionnée.