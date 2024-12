Arcane est-il canon dans l’univers de League of Legends ?

Arcane a captivé les spectateurs, mais ses différences avec le lore de League of Legends soulèvent des questions sur sa place dans l'univers du célèbre MOBA de Riot Games.

L’évolution de l’univers de League of Legends

Depuis ses débuts, l’univers de League of Legends a connu de nombreuses transformations. Le jeu a commencé comme un simple champ de bataille pour des nations en conflit, mais au fil des ans, il a évolué avec des ajouts successifs comme les comics, les événements et les cinématiques. En 2014, un changement majeur a été effectué avec une première retcon qui a redéfini certains aspects du lore. Cette évolution constante a permis à l’univers de grandir, mais a aussi introduit des incohérences. Lorsque la série animée Arcane est apparue sur la plateforme de streaming Netflix, il semblait une réinterprétation de certains éléments du lore tout en apportant une nouvelle perspective sur les personnages. Cette liberté créative est sans doute l’un des facteurs de son succès, mais elle a aussi complexifié sa place dans l’univers canonique de League of Legends.

Les différences entre Arcane et League of Legends

Dans Arcane, de nombreux personnages ne correspondent pas à leurs biographies officielles sur le site de League of Legends. Bien que l’histoire générale de ces personnages soit proche de celle décrite dans le jeu, les détails sont souvent différents. Par exemple, certaines origines sont modifiées, des personnages sont soit absents, soit réinventés. Ces divergences rendent difficile de concilier le récit de la série avec l’histoire officielle de League of Legends. Si vous êtes un fan de longue date du lore de League of Legends, ces différences peuvent créer une certaine dissonance. Pourtant, pour les nouveaux venus, cette liberté dans la narration est sans doute ce qui rend Arcane plus accessible et agréable, en permettant aux spectateurs de savourer l’histoire sans être liés aux événements du jeu.

L’impact de la liberté créative d’Arcane

Une des forces d’Arcane réside dans sa capacité à s’affranchir des contraintes du lore établi par League of Legends. Fortiche Production, le studio derrière la série, a su prendre des libertés créatives pour offrir une vision plus approfondie de certains personnages et de l’univers de Piltover et Zaun. Cette liberté a permis de créer des arcs narratifs plus développés et émotionnellement impactants. Cependant, cette approche pose la question du statut de Arcane par rapport à l’univers canonique du jeu. Loin d’être un simple prolongement de l’histoire de League of Legends, la série réinvente certains aspects du lore, ce qui amène à se demander si elle peut vraiment être considérée comme faisant partie du canon officiel du jeu.

Des questions laissées en suspens

La série Arcane laisse de nombreuses interrogations sans réponse, notamment en ce qui concerne l’avenir des personnages et de leur relation avec le reste de l’univers de League of Legends. Par exemple, les personnages comme Ekko et Caitlyn ont des trajectoires qui ne semblent pas correspondre à celles que l’on retrouve dans le jeu, et certains éléments du lore, comme l’existence des parents d’Ekko ou de Caitlyn, sont flous. De plus, le jeu CONVERGENCE: A League of Legends Story, qui suit les aventures d’Ekko, semble se baser sur l’ancien canon, ce qui crée une certaine confusion. Ces questions, qui restent sans réponse, soulignent l’écart entre la série et le jeu, et montrent à quel point la frontière entre les différents univers est devenue floue.