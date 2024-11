Arcane saison 2 : une adaptation de jeu vidéo parmi les meilleures, couronnée par un score parfait sur Rotten Tomatoes

La deuxième saison d'Arcane s'impose comme l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo de tous les temps, clôturant sa diffusion avec une note parfaite sur Rotten Tomatoes.

La série Arcane conclut sa deuxième saison en beauté

La deuxième saison de la série Arcane, inspirée du jeu League of Legends, vient de se terminer. La série, diffusée sur Netflix, a connu un succès retentissant et a battu plusieurs records.

Un score parfait sur Rotten Tomatoes

Un des faits marquants de cette réussite est l’excellente note obtenue sur Rotten Tomatoes. Les deux saisons ont reçu un score parfait de 100% basé sur les critiques, témoignant d’un accueil extrêmement positif. Les audiences ont également salué la série, avec un score de 97% pour la première saison et de 91% pour la deuxième.

Des notes élogieuses sur IMDb

L’engouement pour la série ne se limite pas à Rotten Tomatoes. Sur IMDb, les fans ont également été très impressionnés. Comme l’a souligné un utilisateur de Reddit, chaque épisode de la deuxième saison a reçu une note supérieure à 9, ce qui fait d’Arcane l’une des séries les mieux notées de l’histoire d’IMDb.

Cependant, il convient de noter que ces notes peuvent fluctuer avec le temps. Comme l’a expliqué un Redditor, les notes de la première saison ont eu deux ans pour se stabiliser. Il est donc possible que les notes de la deuxième saison baissent légèrement avec le temps.

Arcane : un hit auprès des critiques et des fans

Malgré ces réserves, Arcane a conquis les critiques et les fans et s’est imposée comme l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo de tous les temps. Pour plus d’informations sur la série, n’hésitez pas à consulter notre analyse de la fin de la deuxième saison d’Arcane.