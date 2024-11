Arcane n’est que le début : une nouvelle série inspirée de League of Legends est en préparation

Riot Games travaille depuis un an sur une nouvelle série qui viendra étoffer l’univers de League of Legends après le succès d’Arcane.

Tl;dr Une nouvelle série basée sur l’univers de League of Legends est en développement depuis un an.

Elle explorera les régions de Noxus, Ionia et Demacia, mettant en avant d’autres champions.

Riot Games mise sur le temps et la qualité pour répéter le succès d’Arcane.

Un nouveau départ

La deuxième saison de la série animée Arcane, centrée sur l’intense relation entre Jinx et Vi, a clôturé en beauté une série qui a captivé les fans de League of Legends et les amateurs d’animation. Pourtant, cette fin marque également un point de départ. Christian Linke, le showrunner d’Arcane, a révélé qu’un nouveau projet est en chantier depuis un an. Fortiche Production, le studio d’animation à l’origine d’Arcane, a prouvé sa maîtrise technique et narrative, suscitant des attentes élevées. Cette série a démontré que l’univers de League of Legends regorge de récits profonds et inexplorés. Christian Linke a souligné l’importance de donner vie à d’autres personnages. La conclusion d’Arcane ouvre ainsi la voie à une expansion ambitieuse de cet univers cinématographique.

Noxus, Ionia et Demacia à l’honneur

Les régions mythiques de Runeterra seront au cœur des prochaines adaptations. Christian Linke a précisé, lors d’une interview avec le streamer Necrit94, que les histoires de Noxus, Ionia et Demacia seraient les prochaines à être explorées. Ces territoires, riches en intrigues politiques, culturelles et magiques, offrent un terrain fertile pour développer des séries captivantes. Les champions emblématiques de ces régions, comme Swain, Irelia ou Garen, pourraient enfin voir leurs récits animés. Cela répondra aux attentes des fans dont les héros préférés n’ont pas figuré dans Arcane. Ce projet promet une immersion approfondie dans les diverses facettes de cet univers. Une approche qui devrait renforcer l’attachement des fans à leurs champions.

Une production qui prend son temps

La qualité exceptionnelle d’Arcane n’a pas été le fruit du hasard : Fortiche Production a consacré neuf ans à son élaboration, dont six pour la première saison. Selon Christian Linke, le prochain projet bénéficie déjà d’un an de travail, mais les délais pourraient être similaires. Ce temps de développement permet aux animateurs de perfectionner chaque détail. Fortiche Production dispose peut-être d’éléments déjà élaborés pour Arcane, ce qui pourrait accélérer le processus. Cependant, Christian Linke insiste sur l’importance de donner aux artistes le temps nécessaire pour exprimer leur talent. Avec un budget conséquent, estimé à 250 millions de dollars pour Arcane, la priorité reste d’offrir une œuvre mémorable, respectant les standards élevés établis par la série.

Les leçons d’Arcane

Le succès d’Arcane repose sur plusieurs piliers : une animation de qualité inégalée, une bande sonore immersive et une narration soignée. Alex Yee, co-créateur de la série, a souligné l’importance de donner du temps aux artistes pour produire leur meilleur travail. Arcane a prouvé que League of Legends pouvait transcender son statut de jeu vidéo pour devenir une expérience cinématographique à part entière. Ces enseignements seront sûrement appliqués aux prochains projets, où chaque détail, des textures aux dialogues, aura son importance. Les fans peuvent donc s’attendre à des productions tout aussi marquantes, capables de rivaliser avec Arcane.