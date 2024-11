Arcane saison 3 : les créateurs dévoilent les prochaines étapes

Qu'arrivera-t-il dans la saison 3 d'Arcane? Voici les révélations des créateurs sur ce que nous réserve l'avenir de la série.

Tl;dr Arcane se termine après deux saisons sur Netflix.

Une troisième saison n’a jamais été prévue malgré les rumeurs.

De nouveaux projets basés sur l’univers de League of Legends sont en cours.

Fin de la série Arcane sur Netflix

La série Arcane, basée sur l’univers du célèbre jeu vidéo League of Legends, a officiellement pris fin après deux saisons diffusées sur Netflix. Malgré son immense popularité et des rumeurs persistantes d’un plan sur cinq saisons, il est important de clarifier que non, une troisième saison n’était jamais prévue.

Rumeurs sur une troisième saison démenties

En dépit des rapports contraires, une saison 3 d’Arcane n’a jamais été dans les cartons. Le créateur de League of Legends, Marc Merrill, a récemment dissipé toute confusion sur Reddit, expliquant que les discussions internes sur un budget pour « approuver 5 saisons » n’avaient rien à voir avec la créativité de l’équipe d’Arcane. « La priorité doit toujours être pour Riot et nos équipes de créer quelque chose de grandiose », a-t-il écrit.

De nouveaux projets en développement

Marc Merrill a également affirmé que l’équipe a toujours envisagé de raconter davantage d’histoires et de continuer à développer l’univers de League of Legends. Christian Linke, co-créateur d’Arcane, a partagé cette vision, déclarant à Collider qu’ils se tournaient vers d’autres régions de Runeterra pour la prochaine histoire à raconter. « Oui, nous développons actuellement une série de projets de suivi, » a-t-il révélé.

Si les deux principaux créatifs sont réticents à dévoiler ce qui se prépare pour le moment, ils ont néanmoins laissé entendre que les nouvelles histoires s’éloigneraient de celles établies dans Arcane. Cela ne signifie pas que des spin-offs d’Arcane sont impossibles, mais il est probable que les prochains projets de Riot Games et Fortiche explorent différents champions et régions de l’univers de League of Legends.