Our Little Secret : le film de Noël de Netflix le plus attendu de 2024 s’empare déjà de la première place

Netflix vient de publier l'un de ses films de Noël les plus attendus de 2024, qui a immédiatement conquis le public et s'est hissé au sommet du classement, en prenant d'assaut la première place.

Tl;dr Le film de Noël Netflix, « Our Little Secret », est numéro 1.

Les critiques sont partagées sur la qualité du film.

Le film pourrait plaire aux amateurs de comédies romantiques légères.

Netflix frappe fort avec « Our Little Secret »

Faisant suite à ses précédentes comédies romantiques de Noël, Netflix nous offre cette année « Our Little Secret ». Ce film, qui réunit à nouveau Lindsay Lohan et la plateforme de streaming, a rapidement grimpé au sommet du classement Netflix.

Une comédie romantique de Noël au scénario inattendu

Le scénario de « Our Little Secret » est aussi attrayant qu’original. Lindsay Lohan incarne Avery, une femme qui se retrouve contrainte de passer Noël avec son ex-petit ami. Le hic ? Leurs actuels partenaires s’avèrent être frère et sœur. Une situation qui promet un Noël plein de tensions et de rebondissements.

Des avis de critiques mitigés

Les critiques ne se sont pas faites attendre et sont partagées. Certains louent le duo d’acteurs, qu’ils qualifient de « match parfait pour une comédie romantique », tandis que d’autres jugent le film prévisible et sans originalité. Les avis négatifs semblent toutefois l’emporter, avec un score de 44% sur Rotten Tomatoes à l’heure actuelle.

Un film à regarder pour les amateurs du genre

Malgré des critiques mitigées, « Our Little Secret » pourrait plaire à ceux qui apprécient les comédies romantiques légères et traditionnelles, avec une bonne dose de drame familial, de tension romantique et de décorations festives. Si vous cherchez une distraction facile et sans prétention pour vos soirées d’hiver, ce film pourrait être une bonne addition à votre liste Netflix.