La SEC accuse Lindsay Lohan et d’autres célébrités d’avoir promu illégalement des cryptos

Huit célébrités américaines, dont Lindsay Lohan, épinglées par la SEC dans le cadre des opérations de Justin Sun avec les tokens Tronix et BitTorrent.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a démantelé l’une des affaires de l’entrepreneur en crypto Justin Sun, l’accusant notamment d’opérations non enregistrées sur les tokens Tronix et BitTorrent. Si ces tokens semblent familiers même à celles et ceux qui ne s’intéressent que de loin aux crypto-monnaies, c’est parce que plusieurs célébrités ont fait leur promotion sur les réseaux sociaux. Et aujourd’hui, celles-ci se retrouvent aussi dans le viseur de la SEC. Selon l’agence américaine, huit célébrités, dont Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, Ne-Yo et Akon, auraient fait une promotion illégale de ces tokens en ligne, sans préciser qu’ils étaient rémunérés pour le faire.

“… Justin Sun a payé des célébrités avec plusieurs millions d’abonnés pour faire la promotion d’offres non enregistrées, tout en leur demandant spécifiquement de ne pas dévoiler leur rémunération. C’est précisément ce que les lois de sécurité fédérales cherchent à faire éviter, peu importe les formulations que Justin Sun et d’autres peuvent utiliser”, déclarait Gurbir S. Grewal, directeur de l’exécution à la SEC, dans un communiqué.

Toutes les célébrités accusées, à l’exception de Soulja Boy et de l’artiste Austin Mahone, ont accepté de payer une amende collective de 400 000 $ pour régler cette affaire. Ce n’est pas la première fois que la SEC poursuit ainsi des célébrités qui promeuvent des cryptos sur les réseaux sociaux. Précédemment, Kim Kardashian et le Hall of Famer NBA Paul Pierce, avaient vanté le token EMAX d’EthereumMax sans préciser être payés pour le faire. Kim Kardashian avait déboursé 1,26 million de dollars et Paul Pierce 1,4 million pour régler leurs affaires.

En ce qui concerne Justin Sun, la SEC l’accuse d’avoir enfreint les lois fédérales relatives à l’antifraude et à la manipulation du marché. L’agence explique qu’il proposait les tokens comme investissements via des programmes non déclarés qui demandaient aux participants de promouvoir les tokens sur les réseaux sociaux pour en attirer de nouveaux. De plus, la SEC accuse Justin Sun d’avoir incité les employés à faire gonfler artificiellement la valeur de Tronix en les faisant acheter et vendre simultanément pour simuler une grande activité.

“Comme expliqué dans le dossier”, déclare Gurbir S. Grewal, “Justin Sun et d’autres ont utilisé une stratégie vieille comme le monde pour duper et nuire aux investisseurs en leur offrant des sécurités sans se soumettre aux exigences de déclaration et de transparence, puis en manipulant le marché pour ces mêmes sécurités.”