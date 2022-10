Kim Kardashian va payer 1,26 million de dollars pour un accord avec la SEC à cause d’un post sur la crypto

Kim Kardashian épinglée par la SEC pour une Story sur un actif de crypto-monnaie. Elle s'est engagée à payer 1,26 million de dollars pour éviter une action en justice.

Kim Kardashian va payer 1,26 million de dollars dans un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) à cause d’un post sur une crypto-monnaie publié dans une Story Instagram. La star américaine avait reçu 250 000 $ pour publier un contenu concernant le token EMAX d’EthereumMax, mais n’a pas précisé qu’elle avait été payée pour le faire, selon l’agence.

La SEC a déterminé que Kim Kardashian avait enfreint la loi. Elle n’a ni admis ni nié cette accusation, mias s’est engagée à payer une amende 1 million de dollars et environ 260 000 $ de frais divers, lesquels, selon la SEC, couvrent ce qu’elle a reçu pour la publicité et les intérêts d’avant jugement. De plus, Kim Kardashian s’est engagée à ne plus promouvoir la crypto-monnaie pendant trois ans.

“Cette affaire est un rappel que, lorsque des célébrités ou des influenceurs voient des opportunités d’investissement, y compris des actifs crypto, cela ne signifie pas que ces produits d’investissement soient bons pour tous les investisseurs”, déclarait le président de la SEC Gary Gensler. “Nous encourageons les investisseurs à considérer les risques et les opportunités d’un investissement à la lumière de leurs propres objectifs financiers.”

Un peu plus tôt cette année, un recours collectif visait Kim Kardashian et Floyd Mayweather pour la promotion des tokens EthereumMax. Ce dernier accusait les deux stars de participer à des actions de pump and dump, dans lesquelles les investisseurs font la promotion d’un actif et vendent dès que la valeur a grimpé. L’action affirme que la valeur du token avait pris 632 % après que Floyd Mayweather et l’ancien joueur de NBA Paul Pierce en avaient fait la promotion.

Selon un sondage, 19 % des personnes interrogées qui avaient eu vent d’une Story Instagram de Kim Kardashian mentionnant la crypto-monnaie avaient investi dans EthereumMax. L’action en justice affirme que la valeur du token avait plongé de 98 % au lendemain du post de la star américaine.

Ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian est accusée de publier des posts sponsorisés sans le mentionner. La FTC explique que les posts payés pour soutenir quoi que ce soit sur les media sociaux doivent inclure la mention #Ad ou les termes “Sponsored”, “Promotion” ou “Paid ad”.