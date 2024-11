Le créateur d’Arcane évoque le prochain projet de League of Legends et n’exclut pas un film

Le réalisateur d'Arcane laisse entrevoir le prochain projet inspiré de League of Legends et n'exclut pas une adaptation cinématographique : tout dépend de trouver les bonnes personnes, la bonne vision et le bon scénario.

Tl;dr Un nouveau projet dans l’univers de League of Legends est en cours de création.

Christian Linke explore plusieurs directions pour ce projet.

Il pourrait s’agir d’une série ou d’un film.

Un nouveau projet League of Legends en préparation

Christian Linke, co-créateur et showrunner d’Arcane, a récemment révélé lors d’une interview sur Twitch qu’un nouveau projet de League of Legends était en cours de développement. Il a donné plus de détails sur les premières étapes créatives de ce projet post-Arcane.

Des directions multiples explorées

« Oui, cela prend du temps », a déclaré Linke. Il a expliqué qu’ils explorent actuellement différentes régions, dont Noxus et Ionia. Leur approche est centrée sur les personnages spécifiques, bien qu’il n’ait pas encore révélé lequel serait le personnage principal. Le projet pourrait être une série ou un film. Ils explorent ces deux options dans de nombreuses directions.

Beaucoup de choses dépendent de la découverte des bonnes personnes, de la bonne vision, de la bonne idée et de la bonne histoire. Cela prendra des années et une fois qu’ils seront convaincus que quelque chose se passe, ils en parleront davantage.

Un projet centré sur trois régions

Marc Merrill, co-créateur de League of Legends, a clarifié que Linke faisait référence au fait que le projet pourrait se concentrer sur trois régions de l’univers et non sur trois spectacles séparés. Pour l’instant, on sait qu’une nouvelle série de League of Legends semble être en cours de développement depuis une « année ».

Une attente pleine de suspense

Outre cela, on sait très peu de choses sur ce que Riot et Linke mijotent. Cela pourrait être une grande aventure cinématographique ou une autre série en streaming avec un nouvel ensemble de champions issus de l’univers de League of Legends. Une chose est sûre : il va falloir attendre un certain temps avant de retourner à Runeterra. Quant à la saison 2 d’Arcane, elle est actuellement diffusée sur Netflix.