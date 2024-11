Après Arcane, découvrez pourquoi l’annonce d’un voyage à Noxus suscite tant d’enthousiasme

Si vous venez tout juste de terminer Arcane, vous devriez être particulièrement enthousiaste à l'idée de la promesse d'une prochaine destination : Noxus. Découvrez pourquoi tout le monde est si excité par ce prochain arrêt de notre voyage.

Tl;dr Le showrunner de Arcane confirme de nouvelles séries à venir.

Noxus, Ionia et Demacia seront explorés dans de nouvelles séries.

La montée au pouvoir de Swain à Noxus pourrait être un sujet central.

Après Arcane, place à de nouvelles aventures

La fin d’une histoire est souvent le commencement d’une autre. C’est le cas pour la saga Arcane, dont le showrunner Christian Linke a confirmé la clôture de la seconde et dernière saison. Mais qu’on se rassure, l’univers de League of Legends est loin d’avoir livré tous ses secrets. Trois régions en particulier, Noxus, Ionia et Demacia, seront explorées dans de nouvelles séries.

Un voyage captivant à Noxus

Pour les fans de Arcane et de League of Legends, cette nouvelle est une mélodie des plus douces. Noxus, notamment, semble être notre prochaine destination. Cette région, au cœur de l’intrigue d’Arcane, promet une aventure captivante. On y retrouve des éléments de politique à la Game of Thrones et même un démon mangeur de secrets.

Attention: Cette section contient des spoilers des deux saisons d’Arcane.

La fin de la série Arcane a laissé de nombreuses questions en suspens concernant Noxus. Nous ignorons encore ce que la cabale de La Rose Noire voulait réellement avec Ambessa et Mel, ou quels étaient leurs plans plus larges.

La montée en puissance de Swain

La dernière scène de la finale a révélé un corbeau aux six yeux, une référence à Jericho Swain, l’actuel dirigeant de Noxus qui utilise ses pouvoirs démoniaques pour observer Runeterra. Nous pourrions donc assister à la montée en puissance de Swain à Noxus, une aventure qui promet une intrigue riche en rebondissements.

Nous pourrions voir Swain, alors simple noble, découvrir un complot de La Rose Noire visant à renverser l’empereur de Noxus, Boram Darkwill. Cette intrigue pourrait se lier parfaitement à celle d’Arcane, qui a laissé en suspens l’interférence de La Rose Noire.