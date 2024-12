Project K, le jeu de cartes à collectionner basé sur l’univers de League of Legends

Riot Games s’aventure dans le monde des JCC avec Project K.

Une incursion inédite dans le jeu de cartes physique

Riot Games, connu pour ses succès dans le jeu vidéo et l’animation, franchit une nouvelle étape en annonçant un JCC, à savoir un jeu de cartes à collectionner. Baptisé provisoirement « Project K« , ce projet vise à exploiter l’univers de League of Legends. Prévu pour 2025 en Chine, Riot Games s’associe à un partenaire local encore anonyme. Le studio américain adopte une approche prudente pour une éventuelle sortie mondiale, déclarant qu’il est en quête des bons partenaires pour l’édition. Cette stratégie témoigne d’une volonté de soigner l’expérience pour ce type de produit inédit dans leur catalogue.

Des promesses de gameplay unique et convivial

Riot Games promet une expérience distincte avec Project K, décrite comme « unique » et optimisée pour jouer entre amis et en personne. Le développement est dirigé par Dave Guskin et Chengran Chai, des vétérans de Riot Games. Ce positionnement met l’accent sur une convivialité en face-à-face, un contraste marqué avec l’expérience numérique de Legends of Runeterra. Les détails précis restent limités, mais cette orientation semble viser une audience différente et potentiellement plus traditionnelle. Ce choix s’aligne également sur une tendance actuelle de revitalisation des jeux physiques dans l’industrie.

League of Legends s’enrichit avec une nouvelle expérience

L’univers de League of Legends s’est déjà diversifié avec des succès comme Arcane sur Netflix et des jeux comme Wild Rift. Cependant, certaines initiatives ont rencontré des obstacles, notamment Legends of Runeterra, dont les performances financières ont été décevantes. Malgré ces défis, Riot Games continue de miser sur l’expansion de sa franchise phare. Avec Project K, le studio américain explore un territoire encore inexploité pour League of Legends, et cherche à attirer les amateurs de jeux de société et de cartes à collectionner. Cette stratégie pourrait renforcer davantage l’attrait et la longévité de sa marque.

Un contexte favorable pour le JCC de League of Legends

Le lancement de Project K intervient alors que les jeux de cartes à collectionner connaissent un regain de popularité. Le succès récent de Pokémon Trading Card Game Pocket sur les mobiles illustre cette dynamique. Riot Games semble vouloir capitaliser sur cette tendance, en proposant une alternative qui pourrait séduire les fans de League et les collectionneurs de cartes. Cependant, le marché reste compétitif, et la clé du succès résidera dans l’innovation et la qualité de l’expérience offerte. Project K pourrait ainsi devenir une pierre angulaire de cette résurgence, tout en permettant à Riot Games de se diversifier davantage.