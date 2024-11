La série Arcane de Netflix a toujours été pensée pour s’étendre sur deux saisons

Marc Merrill, cofondateur de Riot Games, a mis fin à une confusion persistante : Arcane, la série animée de Netflix inspirée de League of Legends, a toujours été prévue pour deux saisons, et non cinq comme certaines rumeurs le laissaient entendre.

Un récit conçu dès le départ pour deux saisons

Selon Marc Merrill, Arcane a toujours été imaginée comme une histoire racontée en deux saisons. Cette précision a été apportée suite à un article qui suggérait que le format de deux saisons découlait d’un désir de se concentrer sur d’autres récits issus de l’univers de League of Legends. Marc Merrill, aka Tryndamere au sein de la communauté, a clarifié cette information sur Reddit, affirmant que la structure narrative d’Arcane n’a jamais été influencée par des considérations externes. Cela montre la volonté des créateurs de rester fidèles à leur vision artistique et de garantir une conclusion soignée et maîtrisée pour cette première incursion télévisuelle.

Les origines des rumeurs sur cinq saisons

Les rumeurs sur un arc de cinq saisons trouvent leur origine dans un rapport de Variety évoquant un budget de 250 millions de dollars pour la série. Ce rapport mentionnait que Arcane aurait initialement été budgétée pour cinq saisons, ce qui a alimenté la confusion. Marc Merrill a précisé que cette notion concernait des discussions budgétaires internes visant à financer un large éventail de projets, et non la structure narrative d‘Arcane. Il a insisté sur le fait que la priorité de Riot Games reste la qualité créative, et non la production massive.

Un univers en expansion, mais sans précipitation

Malgré cette clarification, Marc Merrill a laissé entendre que Riot Games souhaite continuer à explorer l’univers riche de League of Legends à travers d’autres séries ou films. Cependant, il a souligné que cette expansion ne se ferait pas à la légère. Marc Merrill a comparé la création de contenu audiovisuel à celle des jeux vidéo : il s’agit d’un processus complexe, nécessitant temps, passion et soin. La priorité reste de produire des œuvres mémorables, plutôt que de céder à la tentation de multiplier les projets à un rythme industriel.

Un investissement audacieux, mais justifié

Le budget conséquent d’Arcane continue de faire débat dans le milieu de l’animation. Certains réalisateurs ont souligné que la série avait coûté bien plus que leurs propres productions. Néanmoins, Christian Linke, co-showrunner d’Arcane, a défendu cet investissement en affirmant qu’aucune œuvre ambitieuse ne voit le jour sans prise de risques. Cet engagement financier a permis de poser de nouvelles bases dans l’animation et de livrer une série saluée pour sa qualité technique et narrative. Arcane n’a pas simplement élargi l’univers de League of Legends : elle a redéfini les attentes des spectateurs en matière d’adaptations de jeux vidéo.