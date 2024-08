Le PDG de Reddit évoque de nouvelles fonctionnalités de recherche IA et des subreddits payants

Depuis son introduction en bourse plus tôt cette année, l'entreprise cherche activement de nouvelles sources de revenus.

TL;DR Reddit envisage des modifications majeures, dont une amélioration de la recherche grâce à l’IA.

La monétisation de certaines parties du site pourrait passer par un système de paywall.

Reddit protège activement ses données contre l’utilisation non transparente par des tiers.

Des temps de changement pour Reddit

Steve Huffman, PDG de Reddit et co-fondateur de la plateforme, a fait allusion à des changements potentiels significatifs lors du dernier appel aux résultats de l’entreprise. Reddit, désormais une entreprise cotée en bourse, semble prête à franchir de nouvelles étapes de développement.

Une recherche améliorée grâce à l’IA

« L’efficacité de la recherche sur Reddit est restée inchangée depuis un certain temps », a souligné Huffman. Pour remédier à cela, l’entreprise envisage d’intégrer l’intelligence artificielle afin d’optimiser les pages de résultats de recherche. Ces dernières seraient alors en mesure de résumer et de recommander le contenu, ce qui permettrait à un nombre croissant d’utilisateurs de découvrir de nouvelles communautés sur la plateforme.

Des sources de revenus diversifiées

Lors de ce même entretien, Huffman a mentionné d’autres sources de revenus non publicitaires. L’une des idées avancées serait de faire payer l’accès à certains sous-Reddit, ces espaces de discussion thématiques. Ces derniers pourraient offrir du contenu exclusif ou des zones privées, en plus de la version gratuite de Reddit qui, selon les dires de Huffman, « va continuer à exister et à se développer comme elle l’a toujours fait ».

La protection des données, un enjeu majeur

Ces bouleversements témoignent de l’intérêt croissant de Reddit pour l’expansion de son modèle d’entreprise, conclut le dirigeant. Suite à l’entrée en bourse de l’entreprise, des accords de licence multi-millions de dollars avec Google et OpenAI ont été signés. En parallèle, la société prend des mesures strictes pour bloquer les moteurs de recherche qui ne paient pas pour l’utilisation des contenus de la plateforme. « Nous voulons savoir où les données de Reddit vont et comment elles sont utilisées », a insisté Steve Huffman.