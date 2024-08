Deux autres grands cadres d’OpenAI quittent l’entreprise

Le président d'OpenAI, Greg Brockman, prend également un congé d'absence jusqu'à la fin de l'année.

OpenAI, organisation renommée dans l’univers de l’intelligence artificielle, connaît des mouvements de personnels significatifs. Deux de ses membres clés quittent l’entreprise tandis qu’un autre annonce un congé sabbatique.

Le président d’OpenAI, Greg Brockman, a annoncé qu’il se retirera temporairement de ses fonctions jusqu’à la fin de l’année. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il confie qu’il s’agit pour lui de la première opportunité de souffler depuis la création d’OpenAI, il y a neuf ans. Il assure cependant à ses collègues qu’il reviendra après cette pause. Il avait déjà brèvement quitté l’entreprise l’année dernière suite à la révocation de « Sam Altman », le PDG de l’entreprise, avant d’être rapidement réintégré.

I’m taking a sabbatical through end of year. First time to relax since co-founding OpenAI 9 years ago. The mission is far from complete; we still have a safe AGI to build.

De son côté, le co-fondateur de l’entreprise, John Schulman, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il quitte définitivement OpenAI pour rejoindre Anthropic, un concurrent. Il explique ce choix par son désir de concentrer ses efforts sur l’alignement de l’intelligence artificielle et la nécessité de revenir à un travail technique plus concret.

I've made the difficult decision to leave OpenAI. This choice stems from my desire to deepen my focus on AI alignment, and to start a new chapter of my career where I can return to hands-on technical work. I've decided…

