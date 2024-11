Riot Games cible les comportements nuisibles des joueurs en dehors de ses jeux

Dans le cadre de ses efforts pour maintenir une communauté respectueuse, Riot Games annonce des sanctions pour les joueurs dont le comportement sur des plateformes de streaming enfreint ses nouvelles politiques.

Tl;dr Riot Games sanctionne les comportements inappropriés des joueurs sur les plateformes de streaming.

Les joueurs peuvent être pénalisés suite à des signalements de la communauté pour des actes nuisibles.

Riot Games renforce la lutte contre le stream sniping et améliore la modération en ligne.

Des nouvelles règles pour les comportements hors-jeu

Riot Games a annoncé des modifications importantes dans ses conditions d’utilisation. Ces nouvelles règles permettent à l’éditeur de sanctionner les joueurs pour des comportements inappropriés sur des plateformes externes comme Twitch, tant qu’un de leurs jeux est visible dans le flux vidéo. Les créateurs de contenu ont jusqu’au 3 janvier 2025 pour adapter leurs pratiques. Cette mesure vise à maintenir un environnement respectueux, en responsabilisant les joueurs pour leur comportement, que ce soit en jeu ou sur d’autres plateformes. Les violations signalées par la communauté peuvent désormais entraîner des sanctions similaires à celles qui seraient appliquées en jeu, incluant des suspensions ou des interdictions permanentes.

Un système de signalement basé sur les joueurs

Riot Games a précisé que les nouvelles règles ne seront pas appliquées par une surveillance proactive des réseaux sociaux, mais plutôt par des signalements de la communauté. Les joueurs peuvent signaler des comportements nuisibles observés lors de livestreams où l’un des jeux de Riot Games est diffusé. Cette approche repose sur la vigilance de la communauté pour identifier les violations de conduite. Si un comportement est jugé inapproprié, Riot Games pourra appliquer des sanctions telles que des suspensions de compte, traitant ainsi ces actes comme s’ils se produisaient directement dans le jeu. L’objectif est de responsabiliser les joueurs tout en maintenant la liberté créative des streamers et créateurs de contenu.

Une attention particulière portée au « stream sniping »

Une autre mesure importante concerne le stream sniping, où des joueurs perturbent les sessions de stream en interférant délibérément avec le jeu d’un streamer. Bien que Riot Games ait déjà signalé que les pénalités associées au stream sniping sont encore en phase de test, elles devraient devenir une priorité dans l’avenir proche. Ces tests sont réalisés avec un groupe restreint de créateurs sur Valorant et League of Legends. En cas de comportements répréhensibles, les joueurs responsables pourraient être suspendus, voire bannis en cas de récidive. Ce contrôle vise à préserver l’équité et l’intégrité des expériences de streaming, en limitant les perturbations externes liées à des intentions malveillantes.

Une volonté renforcée de réguler la toxicité en ligne

Ces nouvelles règles s’inscrivent dans un cadre plus large où Riot Games cherche à lutter contre les comportements toxiques dans ses jeux. Anna Donlon, responsable de Valorant, a expliqué que l’éditeur devait faire mieux pour protéger ses joueurs et améliorer la gestion des signalements. En plus des nouvelles sanctions, Riot Games a renforcé son processus de révision manuelle des rapports pour répondre plus rapidement aux problèmes. Ces efforts sont renforcés par des initiatives similaires sur des plateformes comme Twitch, qui a également adopté des règles pour lutter contre le doxing et le swatting. Ensemble, ces actions visent à créer un environnement plus sain et plus respectueux pour les joueurs de part et d’autre des plateformes de jeux et de streaming.