Valorant propose-t-il du cross-play entre consoles et PC ?

Un pas vers les consoles pour Valorant

Après plusieurs années à régner en maître sur le monde des jeux PC, Valorant s’invite officiellement sur consoles. Puisant son inspiration de Counter-Strike et incorporant des éléments des jeux de tir à la première personne qui ont connu une grande popularité grâce à Overwatch, Valorant a su se tailler une place de choix parmi les joueurs depuis sa sortie en 2020. L’arrivée sur PS5 et Xbox Series X|S marque un nouveau chapitre pour le jeu, avec les défis inhérents à la mise en œuvre d’un cross-play entre des plateformes aux méthodes d’entrée très différentes.

Riot Games met de côté le cross-play avec le PC

Les versions consoles de Valorant ont été testées lors de plusieurs bêtas ouvertes avant d’être finalement lancées en grande pompe le 2 août dernier. Toutefois, elles ne supportent pas le cross-play avec les joueurs PC.

Des mises à jour simultanées pour toutes les plateformes

Malgré l’absence de cross-play, les versions PC et consoles de Valorant seront mises à jour simultanément pour garantir une parité de contenu. Cela inclut « les correctifs d’équilibrage, les nouveaux Agents, les mises à jour de cartes, le contenu premium et plus encore« . Bien que le PC reste probablement la plateforme principale pour la scène compétitive de Valorant, le fait que la PS5 et les Xbox Series X|S reçoivent exactement les mêmes mises à jour de contenu empêchera les versions consoles de se sentir comme une version « inférieure ».

Des mécaniques de jeu légèrement différentes

Malgré des caractéristiques de jeu identiques sur toutes les plateformes, certaines mécaniques diffèrent légèrement sur sur PS5 et Xbox Series X|S. Un système d’auto-aim traditionnel a été remplacé par Focus, une réduction de la sensibilité de la caméra lorsque les joueurs sur console visent près d’un ennemi sans regarder à travers la visée de leur arme. C’est une solution intéressante qui maintiendra la compétence des joueurs au premier plan, tout en compensant l’absence de précision lors de l’utilisation des joysticks de la manette. De telles modifications ont probablement contribué à la décision de désactiver le cross-play entre les versions PC et console de Valorant.