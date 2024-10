Twitch simplifie son règlement pour une meilleure compréhension par ses utilisateurs

Les Notes d'Application énuméreront des exemples précis où leurs politiques s'appliquent et ne s'appliquent pas.

Tl;dr Twitch met en place des « notes d’application » pour clarifier ses règles.

Ces notes expliqueront comment les règles s’appliquent aux tendances de la plateforme.

Les notes n’annulent pas les méthodes de communication existantes de Twitch.

Twitch s’engage pour une plus grande transparence

Cherchant à apporter plus de clarté sur la mise en œuvre de ses politiques, Twitch a annoncé lundi l’ajout de « Notes d’application ». Selon la société, ces notes sont des « éclaircissements et exemples supplémentaires dans les Règles communautaires conçus pour rendre nos règles plus faciles à suivre ».

Des notes pour comprendre les tendances

Twitch précise que ces notes d’application détailleront comment ses règles s’appliquent aux tendances observées sur la plateforme. Par exemple, si un nouveau sujet tendance enfreint une des politiques de Twitch, une note sera publiée sous cette règle, clarifiant précisément quels comportements sont acceptables ou non. De nouvelles notes seront également publiées en réponse à des pics de données observés, à une confusion généralisée dans la communauté ou à des discussions tendances sur les réseaux sociaux.

Des exemples déjà disponibles

Quelques notes d’application ont déjà été ajoutées à la page des règles de sécurité communautaires de Twitch. Par exemple, une note précise que les activités de vente pouvant causer du tort en échange d’argent (comme prendre des shots pour des abonnements) sont interdites en vertu de sa règle sur le « comportement autodestructeur ». De même, il est précisé sous la rubrique « Contenu sexuel » que les liens directs vers des sites qui fournissent principalement du contenu intime ne sont pas autorisés sur la plateforme.

Une nouvelle ressource, pas un remplacement

Twitch assure que ces notes d’application ne remplaceront pas ses méthodes existantes de communication avec les utilisateurs, comme les articles de blog ou les tweets. Au contraire, l’entreprise décrit ces notes comme « une source de vérité pour toutes les mises à jour de politique et d’application ».

Pour l’instant, le moyen le plus simple de connaître les notes d’application est d’effectuer une recherche sur la page des règles communautaires. Toutefois, Twitch prévoit d’ajouter un symbole visuel pour indiquer les nouvelles notes et travaille également sur une fonction de recherche intégrée pour faciliter leur repérage.