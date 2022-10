L’Odyssée Grandeza, un court-métrage animé pour les 120 ans du Real Madrid

Adidas illustre l'histoire de la légendaire équipe madrilène avec une création originale qui unit football et manga.

Réalisé par la société de production espagnole BOL Production House et le studio d’animation argentin 2veinte, l’anime L’Odyssée Grandeza met en scène Sarah, Moussa et Ruben, trois adolescents passionnés par le football qui vont se faire aspirer dans un univers parallèle après avoir franchi les portes d’un mystérieux barbershop. Alors que le stade Santiago Bernabeau, écrin historique du Real Madrid, est peuplé de forces surnaturelles, ils devront surmonter leurs peurs en faisant appel à l’esprit “grandeza” (grandeur dans la langue de Molière) symbolisé par la présence de Karim Benzema, l’un des meilleurs attaquants du club et favori pour le Ballon d’Or 2022.

Les créateurs de contenus Kamel “Kameto” Kebir et Mohamed “Momo” Henni, la chanteuse Ronisia Mendes Morges, l’humoriste Hakim Jemili ou encore le rappeur Valentin “Vald” Le Du font une apparition dans l’anime L’Odyssée Grandeza commandé par l’agence MNSTR pour Adidas, l’équipementier officiel du Real Madrid depuis la fin des années 1990.

La grandeur du Real Madrid transposée dans un anime

Adidas déclare :

Le mot “grandeza” se rapporte à l’esprit combatif qui unit toute la communauté du Real Madrid. “Grandeza” transforme les grands moments en légende. C’est cette mentalité qui fait la grandeur du Real Madrid, poussant le club à la victoire. Ainsi, l’Odyssée Grandeza comporte un parcours initiatique jalonné d’actions et de clins d’oeil qui ont fait la gloire du Real Madrid.

