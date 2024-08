L’eSport entre dans une nouvelle ère aux Arènes d’Évry avec la Karmine Corp

Créée en 2020 par Kamel "Kameto" Kebir et Amine "Prime" Mekri, la Karmine Corp s'apprête à révolutionner l'eSport en Europe en inaugurant son propre stade aux Arènes d'Évry les 20 et 21 septembre 2024. Cet événement marquera une étape historique pour le club et renforcera son lien avec la communauté, tout en positionnant Grand Paris Sud comme un acteur clé de l'innovation.

Tl;dr La Karmine Corp devient le premier club esportif en Europe à inaugurer son propre stade, marquant une étape clé pour l’eSport en France.

Deux jours de tournois sur League of Legends et Rocket League célébreront l’inauguration de la KCorp Arena.

L’événement « KCorp Arènes Opening » met en avant Grand Paris Sud comme un centre d’innovation et un acteur majeur dans l’eSport européen.

La Karmine Corp renforce son lien avec sa communauté à travers une expérience inédite et immersive à la KCorp Arena.

Un pas historique pour l’eSport

La Karmine Corp, en collaboration avec l’agglomération Grand Paris Sud, a annoncé l’organisation d’un événement qui va marquer l’histoire de l’eSport, à savoir l’inauguration du premier stade européen dédié à un club esportif. L’évènement, nommé « KCorp Arènes Opening », se tiendra aux « Arènes » (ou KCorp Les Arènes/KCorp Arena) de l’Agora d’Evry-Courcouronnes, au sein du département de l’Essonne qui est basé dans la région Île-de-France, les 20 et 21 septembre 2024. La Karmine Corp, déjà une légende dans le milieu de l’eSport, franchit ainsi une nouvelle étape en concrétisant un rêve devenu réalité : posséder son propre stade. Cette étape révolutionnaire place non seulement la KC au sommet de l’eSport, mais également la France au centre des innovations sportives mondiales. L’événement promet d’être spectaculaire grâce aux performances esportives, mais aussi pour l’impact culturel et économique qu’il apportera à la région.

Le moment est venu de changer la face de l'esport. Nous vous invitons à l'ouverture de nos arènes les Vendredi 20/09 et Samedi 21/09 🏟️ Billetterie le 29/08 ! #KCORP pic.twitter.com/1qvvNs0pRZ — Karmine Corp (@KarmineCorp) August 25, 2024

Un week-end d’eSport et de passion

Le programme de l’événement « KCorp Arènes Opening » est conçu pour captiver la communauté eSport et au-delà. Le vendredi 20 septembre 2024, la Coupe de France de League of Legends sera le point d’orgue. Ce tournoi, sponsorisé par La Banque Postale, est une célébration de l’excellence compétitive, où chaque match promet d’être intense, notamment celui de la Karmine Corp. Le lendemain, le samedi 21 septembre 2024, la Normal Player Cup sur Rocket League prendra le relais. En partenariat avec la marque de prêt-à-porter masculin Celio, cette compétition mettra en lumière la communauté amateur, offrant aux fans une occasion rare de se mesurer à leurs héros. C’est un moment où l’accessibilité et l’excellence se rencontrent, incarnant parfaitement les valeurs de la KCorp.

Arthur Perticoz, CEO de la Karmine Corp, a déclaré :

Ce week-end marquera une première en Europe, où l’émotion et l’excellence se mêleront pour offrir une expérience digne des plus grandes productions. La Karmine Corp a toujours rêvé grand, et aujourd’hui, ce rêve prend vie sous les yeux de notre incroyable communauté. Ce sera un moment unique, où l’intensité de la compétition se mêlera à l’émotion, pour offrir à nos fans une expérience inoubliable. La Karmine Corp continue de réinventer l’eSport, et ce show en est la plus belle preuve.

Un événement au service de l’innovation

Pour Grand Paris Sud, l’événement « KCorp Arènes Opening » dépasse largement le cadre sportif. Michel Bisson, président de l’agglomération, a exprimé son enthousiasme en soulignant l’impact transformateur de cet événement sur la région. Les Arènes d’Évry, récemment rénovées, deviennent un symbole d’innovation et de dynamisme, attirant non seulement des passionnés d’eSport, mais aussi des investisseurs et des acteurs économiques majeurs. La collaboration avec la Karmine Corp positionne Grand Paris Sud comme un acteur clé dans le développement de l’eSport en Europe. Ce partenariat est une preuve tangible de l’engagement de la région envers l’excellence et l’innovation, faisant de Grand Paris Sud un épicentre incontournable pour les événements de grande envergure.

Une communauté unie par la passion

La KC n’est pas seulement un club eSport, c’est un mouvement qui casse les codes du milieu. Ses fans, surnommés « Les Ultras », forment le « Blue Wall », un groupe de supporters dévoués qui suivent l’équipe partout dans le monde. Avec plus de 1,9 million d’abonnés sur la chaîne Twitch de Kameto, la Karmine Corp a su créer une véritable communauté soudée par des valeurs communes de dépassement de soi et d’unité. Les 29.000 spectateurs présents au KCX3 – KCorp vs the World en 2023 à la Défense Arena en sont la preuve vivante. L’événement des Arènes d’Évry promet de renforcer encore ces liens, en offrant une expérience immersive où chaque fan peut se sentir partie prenante de cette grande aventure. La billetterie, qui ouvrira le 29 août 2024, est déjà très attendue. Les places s’annoncent rares et précieuses, témoignant de l’engouement sans précédent pour cet événement unique en son genre.