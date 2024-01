Découvrez la saison 2 d’Arcane sur Netflix dans un teaser d’une minute

Riot Games prévoit aussi d’intégrer son système anti-triche Vanguard à League of Legends.

Tl;dr Nouvelle bande-annonce d’Arcane saison 2 par Riot Games.

Apparition de Warwick et Singed au cœur de l’intrigue.

Début de Vanguard pour contrer les tricheurs dans League of Legends.

Modifications à venir du système de classement pour équilibrer les parties.

Un avant-goût d’Arcane saison 2

Riot Games a dévoilé une bande-annonce inédite pour la deuxième saison tant attendue d’Arcane, qui sera disponible sur Netflix dès novembre. Présentant une tension palpable, mais laissant l’intrigue dans l’ombre, cette bande-annonce révèle de nouveaux protagonistes majeurs : Warwick, l’homme-devenu-loup, et le chimiste fou Singed, créateur de Shimmer, une substance au cœur de l’histoire.

Arcane : la guerre des sœurs reprend

Dans Arcane, le récit s’articule autour de deux sœurs et adversaires, Vi et Jinx, impliquées dans le conflit entre la cité utopique de Piltover et la ville opprimée de Zaun. La suite promet de poursuivre dans la lignée de la première saison, mêlant action et fantasy à l’écran.

Du nouveau également dans League of Legends

League of Legends va également connaître de grands bouleversements pour sa saison 2024. L’une des réformes majeures concerne l’arrivée de Vanguard, un système anti-triche créé à l’origine pour Valorant, destiné à lutter contre les bots et faux comptes perturbateurs. Sa mise en place avait pourtant suscité la controverse en raison de son accès aux noyaux des ordinateurs des joueurs.

Ajustement du système de classement

Riot prévoit également de revisiter le système de classement du célèbre jeu. L’objectif serait de réduire les affrontements entre joueurs de niveaux très disparates, pour une expérience de jeu plus équilibrée et agréable.