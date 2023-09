League of Legends : le spin-off Song of Nunu arrive en novembre. Riot Forge a aussi dévoilé l'adorable Bandle Tale.

Riot Forge, le label dédié aux spin-off de Riot Games, a annoncé deux nouveautés dans l’univers de League of Legends. Song of Nunu: A League of Legends Story, que Riot Forge avait reporté il y a un an, a enfin une date de sortie : le 1ᵉʳ novembre. La filiale de Riot Games a aussi annoncé un tout nouveau et adorable spinoff, Bandle Tale. Ces deux jeux font suite à The Mageseeker et Convergence, lancés il y a quelques mois.

Song of Nunu est une aventure narrative dans laquelle vous embarquez dans “le road ultime” avec les champions Nun et Willump. “Les joueurs vont randonner, escalader et glisser pour traverser le Freljord, une terre gelée balayée par le blizzard, peuplée de loups féroces et fourmillant d’enchantements”, peut-on lire dans le communiqué. “Les joueurs doivent utiliser leur esprit pour progression dans ce paysage blanc et découvrir les secrets qui résident sous la glace.” C’est Tequila Works qui a développé le jeu.

Ce titre à 30 $ sera disponible le 1er novembre sur Nintendo Switch et PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store. Les dates de sortie pour les autres consoles seront communiquées plus tard. Les précommandes digitales pour ce jeu sont ouvertes et celles et ceux qui réservent auront droit à un art book numérique en bonus. Riot propose aussi une Collector’s Edition à 100 $ avec des peluches de Willump et Poro, un art book, quatre cartes postales, cinq pins en émail, une impression à collectionner et un diorama pop-up.

Bandle Tale, quant à lui, n’a pas de date de sortie, mais un charmant trailer montrant toute l’esthétique rétro de ce titre. Vous incarnez un yordle (les petits résident de Bandle City) qui doit “collecter et cafter pour accomplir des quêtes avec les champions de League of Legends pour sauver Bandle City et réunir ses habitants.” Riot Forge le décrit comme une expérience décontractée qui devrait plaire aux fans de “jeux cozy”.

Riot Forge dévoilera davantage de détails concernant Bandle Tale et une édition collector “bientôt”. D’ici là, vous pouvez découvrir tout l’univers imaginé par Lazy Bear Games dans le trailer ci-dessous.