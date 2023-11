Des séries TV à découvrir en attendant la saison 2 d’Arcane

L'attente pour la saison 2 d'Arcane sur Netflix sera longue, mais heureusement, les fans pourront satisfaire leur envie de la série en regardant 10 autres séries similaires. Quelle sera votre prochaine série coup de coeur ?

Tl;dr La saison 2 de la série Netflix Arcane se fait attendre.

De nombreuses séries similaires peuvent combler ce vide.

Ces séries partagent des thèmes communs avec Arcane.

Ces recommandations peuvent aider les fans à patienter jusqu’à la sortie de la saison 2.

En attendant Arcane : des alternatives captivantes

Le succès retentissant de la première saison d’Arcane sur Netflix n’est plus à démontrer. En attendant avec impatience le deuxième volet de cette série phare, les fans peuvent se tourner vers d’autres expériences de visionnage tout aussi passionnantes. Voici dix séries qui, à l’instar d’Arcane, vous plongeront dans des univers riches et captivants.

Dix séries pour combler l’attente

D’abord, citons Invincible, une série animée pour adultes qui explore brillamment les clichés du genre super-héroïque. Ensuite, Blue Eye Samurai, une série d’animation Netflix qui suit les aventures d’une femme mi-japonaise mi-caucasienne dans le Japon du XVIIe siècle. Autre option, Castlevania, basé sur le célèbre jeu vidéo japonais, où un humain tente de protéger son pays d’un vampire vengeur.

Les fans d’Arcane pourraient également être intéressés par Pantheon, une série qui explore la corruption d’une entreprise ayant développé une technologie d’intelligence téléchargée. Quant à The Legend of Vox Machina, elle plaira aux amateurs de Dungeons & Dragons avec ses éléments de fantasy et son histoire captivante.

Les séries Dragon Age: Absolution et Dota: Dragon’s Blood, toutes deux basées sur de célèbres franchises de jeux vidéo, offrent des mondes fantastiques similaires à celui d’Arcane. Vampire in the Garden propose une histoire sombre, mais pleine d’espoir, tandis que Blood of Zeus mêle habilement la fantasy et la mythologie. Enfin, Yasuke introduit une touche historique en se basant sur un personnage réel de l’histoire du Japon.

Une offre riche et variée

Chacune de ces séries offre une expérience unique, tout en partageant avec Arcane des thèmes communs tels que le conflit, le pouvoir, l’héroïsme et la quête d’identité. Elles représentent ainsi de parfaites alternatives pour combler le vide laissé par la fin de la première saison d’Arcane.