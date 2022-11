Dragon Age Absolution : BioWare collabore avec Netflix pour une série animée

L'univers de Dragon Age s'étend avec une série animée pour Netflix mettant en scène des elfes, des mages, des chevaliers, des templiers rouges et autres démons.

Produit par Mairghread Scott, Chris Bain, Matthew Goldman, John Epler via Red Dog Culture House et Bioware avec les scénaristes Mae Catt, Tim Sheridan, Mairghread Scott, le réalisateur Ki Yong Bae et la showrunneuse Mairghread Scott, Dragon Age Absolution se déroule à Tévinter et raconte l’histoire de Miriam, une mercenaire elfe pragmatique qui a échappé à l’esclavage. Fermée à la plupart de ceux qui la connaissent, sa nature héroïque brille lorsqu’elle est obligée d’affronter la nation qui a détruit sa vie et l’homme au cœur de sa misère.

Le casting vocal de Dragon Age Absolution

Kimberly Brooks dans le rôle de Miriam : Cette mercenaire elfe très terre à terre s’est affranchie de l’esclavage tévintide. Elle reste un mystère pour beaucoup de personnes qui la connaissent. Son héroïsme se révèle lorsqu’elle est contrainte d’affronter la nation qui a détruit sa vie, et l’homme à l’origine de tous ses maux

Matt Mercer dans le rôle de Fairbanks : Combattant rebelle aguerri, Fairbanks guide nos héros avec son grand cœur et son sens de l’aventure, ses dagues et son sourire ravageur

Ashly Burch dans le rôle de Qwydion : Cette mage qunari bavarde a un faible pour les explosions. Facilement distraite, cette pipelette au grand cœur peut indifféremment raser un bâtiment ou guérir une gueule de bois, selon les nécessités du moment

Sumalee Montano dans le rôle de Hira : Mage idéaliste, Hira espère renouer avec Miriam, tout en poursuivant son implacable croisade contre Tévinter. Mais un terrifiant secret pourrait les mettre toutes deux en danger

Phil Lamar dans le rôle de Roland : Derrière une apparente nonchalance, le charmant Roland fait preuve d’un grand courage. Quand la catastrophe devient imminente et que tout semble perdu, Roland est aussi solide que la lame qu’il manie

Keston John dans le rôle de Lacklon : Nain membre des Seigneurs de la Fortune, Lacklon est un combattant bourru doublé d’un bagarreur-né. Il adore la gloire et possède juste assez d’instinct de survie pour rester en vie

Josh Keaton dans le rôle de Rezaren : Issu d’un milieu privilégié mais frappé par la tragédie, Rezaren se considère comme un homme de bien dans un monde mauvais. Intelligent et charismatique, il est déterminé à bâtir un avenir meilleur pour tous à Tévinter, quel qu’en soit le prix

Zehra Fazal dans le rôle de Tassia : Travailleuse et dotée d’un grand sens du devoir, Tassia ferme les yeux sur tout ce qui ne correspond pas à ses critères moraux. Mais même elle ne pourra pas toujours ignorer les turpitudes de Tévinter, ni de Rezaren…

Un trailer pour Dragon Age Absolution

Composée de six épisodes de 30 minutes, la série animée Dragon Age Absolution sera diffusée le 9 décembre prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix.