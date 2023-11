Arcane : la deuxième saison est planifiée pour novembre 2024

Les affrontements des champions de Piltover et Zaun vont se poursuivre dans la deuxième saison d'Arcane.

Créée par Christian Linke et Alex Yee, et produite par le studio d’animation français Fortiche Production, sous la supervision de Riot Games, Arcane raconte l’histoire de Jinx, également connue sous le nom de Powder, et Vi. Si les deux sœurs se retrouvent rapidement dans les camps rivaux d’une guerre qui se prépare entre la ville utopique de Piltover et son bastion opprimé appelé Zaun, ces dernières seront complètement transformées à la fin de la première saison, Powder devenant l’espiègle Jinx, et Vi prouvant qu’elle est une championne avec laquelle il ne faut pas se frotter.

La deuxième saison de la série animée Arcane sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix en novembre 2024. A noter que le casting vocal est toujours composé de Hailee Steinfeld (Violet “Vi”), Ella Purnell (Powder/Jinx), Kevin Alejandro (Jayce Talis), Katie Leung (Caitlyn Kiramman), Jason Spisak (Silco), Toks Olagundoye (Mel Medarda), Harry Lloyd (Viktor), JB Blanc (Vander), Reed Shannon (Ekko) et Mick Wingert (Cecil B. Heimerdinger).

La première saison d’Arcane se termine par la mort de Silco, la figure paternelle de Jinx, qui, angoissée, lance un missile hextech sur le conseil de Piltover, juste au moment où celui-ci est sur le point de voter l’indépendance de Zaun. Cela ne manquera pas d’éloigner Jinx de sa soeur Vi et de détruire la paix incertaine entre Zaun et Piltover, provoquant une guerre entre les deux villes. En raison de la perte de pouvoir dans les deux camps, de nouveaux personnages vont émerger dans l’espoir de prendre les rênes de la cité. Dans le premier teaser de la deuxième saison d’Arcane, Caitlyn semble inciter Vi à l’aider à traquer Jinx, alors que Vi espère faire cavalier seul. Le retour de Jayce laisse également penser qu’il a survécu à l’attaque…