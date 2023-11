David Tennant et Catherine Tate reviennent sur leurs aventures communes dans Doctor Who

Avant les spéciaux pour le 60ᵉ anniversaire de Doctor Who, David Tennant et Catherine Tate se remémorent l'histoire commune de leurs personnages dans la série. Que nous réservent-ils pour cette célébration mémorable ?

La nostalgie de Doctor Who

À l’approche des épisodes spéciaux pour le 60ᵉ anniversaire de Doctor Who, David Tennant et Catherine Tate se remémorent leur histoire commune dans la série. Tennant, qui a incarné le dixième Docteur de 2005 à 2010, et Tate, qui a joué l’un de ses compagnons les plus mémorables, Donna Noble, évoquent leurs souvenirs avec émotion.

Un retour tant attendu

Après 13 ans d’absence, Tennant et Tate reviendront à leur rôle pour les trois épisodes spéciaux du 60ème anniversaire de Doctor Who. Un évènement qui ravira sans aucun doute les fans de la première heure.

Un résumé des aventures passées

Les deux compères ont réalisé une courte vidéo, disponible sur la chaîne YouTube de Doctor Who, dans laquelle ils récapitulent leur histoire commune. Un résumé à la fois chaotique et humoristique qui permet aux spectateurs de se remémorer les moments clés de leurs aventures.

Une fin heureuse pour Donna et le Docteur ?

Lors de leurs précédentes aventures, Donna et le Docteur ont dû se séparer de manière déchirante. Cependant, leur retour dans les épisodes spéciaux pourrait laisser espérer une fin plus heureuse pour leurs personnages.