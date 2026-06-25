Daredevil: Born Again relance Elektra, et ça change tout

Des photos de tournage confirment le retour d’Élodie Yung en Elektra dans la saison 3. Une bonne nouvelle, avec un vrai casse-tête de continuité.

Élodie Yung revient en Elektra

Des images de tournage l’ont confirmé

Sa survie pose un vrai problème canonique

Le plus intéressant, ici, n’est même pas seulement le retour d’Elektra. C’est ce qu’il dit de Daredevil: Born Again, qui cesse de jouer l’hésitation et assume de plus en plus son rôle de passerelle entre l’ancien univers Netflix et le MCU.

Born Again assume enfin le grand raccord avec Netflix

On le voyait venir depuis des semaines. Après le retour de Jessica Jones, incarnée par Krysten Ritter, dans la saison 2, la saison 3 doit aussi remettre en jeu Luke Cage avec Mike Colter et Danny Rand, alias Iron Fist, joué par Finn Jones. Autrement dit, la série ne se contente plus de récupérer Matt Murdock. Elle rebranche presque tout un pan des séries Marvel version Netflix.

Et dans ce tableau, une absence sautait aux yeux. Celle d’Elektra Natchios, figure centrale dans l’histoire de Matt Murdock, alliée, ennemie et amante à la fois.

Les photos de tournage lèvent le doute

Cette fois, il n’est plus question de rumeur un peu bancale. Des photos et des vidéos prises sur le tournage de la saison 3, puis repartagées sur les réseaux sociaux, montrent Élodie Yung en costume d’Elektra.

Le retour était envisagé depuis un moment, et même la direction de Marvel avait déjà expliqué vouloir la faire revenir. Mais voir l’actrice sur le plateau, en tenue, c’est autre chose. Là, le retour devient concret.

Pourquoi le retour d’Elektra complique la chronologie

C’est là que ça se corse. Le retour des autres Defenders est assez simple à avaler. Celui d’Elektra, pas vraiment.

Dans la saison 2 de Daredevil, le personnage meurt en affrontant The Hand, ce groupe d’assassins ninjas. Puis Alexandra Reid, la méchante jouée par Sigourney Weaver, la ramène à la vie dans The Defenders. Et à la fin de cette série, Elektra est de nouveau présumée morte, en même temps que Daredevil, quand un immeuble s’effondre.

Sauf que Matt Murdock, lui, a survécu. Donc oui, on peut imaginer qu’Elektra aussi. Ce n’est pas impossible. Mais ce n’est pas aussi net qu’un simple come-back nostalgique, et c’est ce qui rend la chose bien plus intéressante.

Une arrivée attendue, mais pas anodine

Pour beaucoup de fans, Élodie Yung reste la version la plus populaire du personnage, depuis son arrivée dans Daredevil en 2016 jusqu’à son passage dans The Defenders. Son retour ressemble donc à une évidence. Bon, une évidence avec deux décès au compteur.

Il y a aussi un petit effet collatéral assez évident côté intrigue, puisque Karen Page, l’actuelle compagne de Matt, risque de ne pas voir ce retour d’un très bon œil.

La saison 3 de Daredevil: Born Again est attendue sur Disney+ en mars 2027. Et plus la série rapatrie d’anciens visages, plus elle montre son vrai projet, faire du vieux catalogue Netflix autre chose qu’une note de bas de page.