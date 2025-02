Après Daredevil: Born Again, Marvel doit ramener les autres Defenders

Suite à la résurrection de Daredevil, il est impératif que Marvel rappelle les autres Defenders à la vie pour continuer à captiver les fans avec de nouvelles aventures palpitantes.

Le retour de Daredevil et des Defenders

Le célèbre héros de l’univers Marvel, Matt Murdock, plus connu sous le nom de Daredevil, est de retour au centre de sa propre série, Daredevil: Born Again. Cette série, par sa structure et d’autres développements, suggère un retour nécessaire des Defenders de l’ère Marvel-Netflix.

Charlie Cox, qui a d’abord incarné Matt Murdock dans la série Netflix Daredevil, a fait une apparition remarquée dans Spider-Man: No Way Home en 2021. Le retour de Daredevil dans les séries She-Hulk et Echo renforce l’idée de la réapparition des autres héros de l’univers Marvel-Netflix.

Un rapprochement avec le MCU

Au cours de l’ère Marvel-Netflix, la relation entre les héros de la plateforme de streaming et le MCU était plutôt lointaine. Cependant, cela a commencé à changer avec le retour progressif de Daredevil. Par exemple, le retour de Charlie Cox en tant que Matt Murdock dans Spider-Man: No Way Home a marqué un tournant. De plus, l’intégration des séries Marvel-Netflix à Disney+ a également contribué à les placer dans la chronologie du MCU.

Daredevil: Born Again a fait l’objet d’un remaniement important lors de sa production, afin de mieux s’harmoniser avec Daredevil sur Netflix. Cette décision de Marvel a également conduit à lier Born Again non seulement à Daredevil, mais à l’ensemble de Marvel-Netflix.

Un avenir prometteur pour les héros de Marvel-Netflix

La décision de faire de chaque série Marvel-Netflix une partie du canon MCU signifie que chaque héros doit revenir à un moment donné. Cela inclut notamment Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist, qui ont été établis comme des alliés de Daredevil pour protéger New York City dans The Defenders.

Il semble donc que Marvel se soit engagé à poursuivre les histoires de Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist là où elles se sont arrêtées, soit en apparaissant dans un caméo sur Daredevil: Born Again, soit en relançant leur série solo.

En somme, la série Daredevil: Born Again, qui sera diffusée sur Disney+ le 4 mars 2025, promet un avenir prometteur pour l’univers Marvel-Netflix au sein du MCU.